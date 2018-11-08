Как скрыто растут цены на бензин для корпоративных клиентов

8 ноября. FINMARKET.RU - Крупные нефтекомпании нашли способ скрыто повышать розничныена бензин и дизельноена своихдаже в условиях, когда они заморожены по соглашениям с правительством.

АЗС нефтекомпаний ухудшают ценовые условия для корпоративных клиентов, рассказали источники "Коммерсанта" в отрасли. По словам собеседников "Ъ", "Газпром нефть" первой из компаний ввела наценки вместо скидок для корпоративных клиентов по топливным картам.

Как следует из письма гендиректора ООО "ЕКА-Процессинг" (подразделение ЕКА, владеет 90 АЗС в Москве) Евгения Черткова своим клиентам, "Газпром нефть" как партнер ЕКА на сети АЗС изменила финансовые условия по картам из-за нестабильной ситуации на рынке. Е.Чертков отмечает, что бизнес теперь заплатит за дизтопливо на 5% больше "цены стелы" АЗС, за бензин - на 1%. Источник "Ъ", близкий к "Газпром нефти", называет эту наценку "сервисным сбором за топливную карту".

Собеседники газеты на рынке говорят, что ценовые условия на АЗС по топливным картам ухудшают все крупнейшие нефтекомпании, это началось после того, как они договорились с правительством заморозить мелкооптовые цены. Розничные цены на заправках нефтекомпаний заморожены еще с июня.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Козака сообщили "Ъ", что в правительстве нет информации о клиентских программах сетей.

В крупных НК официально "Ъ" не прокомментировали ситуацию. Источник газеты в "Газпромнефть Корпоративные продажи" отмечает, что компания "осуществила поэтапное изменение условий продаж по топливным картам в пользу развития сервисных предложений". По его словам, "текущие условия для корпоративных клиентов зависят от объемов потребления и географических особенностей региона". Другой собеседник "Ъ" отмечает, что и "Роснефть" уже отменила скидки. Еще один источник "Ъ" говорит, что ЛУКОЙЛ пока не планирует убирать скидки, но подтверждает, что условия по картам стали хуже.

Директор по закупкам транспортных услуг FM Logistic Эдуард Миронов рассказал, что клиенты "Газпром нефти" получили уведомление о введении платы за сервисные услуги с 1 декабря (дату подтвердили "Ъ" и другие участники рынка, у которых есть прямые договоры с "Газпром нефтью"). "Роснефть" снизила скидки на дизтопливо еще в октябре".

Замдиректора операционного управления по спецтранспорту AsstrA Олег Гребенько подтверждает, что подавляющее большинство операторов отказывает корпоративным клиентам в скидках.

Это уже создает сложности для грузоперевозчиков и ритейлеров. Источник "Ъ" в крупной компании продуктового ритейла заявил "Ъ", что условия по картам ухудшаются с весны, помимо уменьшения скидок появились затраты на сервис, введены проценты за отсрочку платежа. "Мы вынуждены искать альтернативных поставщиков",- заметил он.

Сокращение или отмену скидок подтвердил "Ъ" советник по развитию ГК "Деловые линии" (крупный грузоперевозчик) Андрей Воленко. Он говорит, что "расходы на ГСМ - одна из ключевых статей в себестоимости перевозки", и отмечает также рост акцизов, числа платных автодорог, повышение тарифов "Платона" с 1 июля 2019 года. "У транспортных компаний встает вопрос либо ухода с рынка из-за низкой маржинальности, либо повышения тарифов,- заявляет А.Воленко.- Рост стоимости грузоперевозок разгоняет инфляцию, поскольку логистическая составляющая всегда присутствует в цене товара". Э.Миронов согласен, что рост цен на топливо будет неизбежно влиять на транспортные затраты, которые отразятся на конечной стоимости продуктов.

Как считает глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, скрытый рост идет вразрез с решением правительства о заморозке розничных цен. "Повышение цен на нефтепродукты по топливным картам - это фактически скрытое повышение розничных цен на фоне подписания соглашения о стабилизации ситуации на топливном рынке,- подтверждает Михаил Турукалов из "Аналитики товарных рынков".- Раньше цены на товар по картам были на 3-7% ниже цен на стеле АЗС в зависимости от объема выборки клиента". По его словам, дороже платить за горючее придется в первую очередь тем корпоративным клиентам, для которых топливные карты - это основной способ обеспечения компании нефтепродуктами, интегрированный в бухгалтерию.