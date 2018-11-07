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07 ноября 2018 года 11:15
Продукт с классическим названием будет соответствовать ГОСТу
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Антон Новодережкин/ТАСС
7 ноября. FINMARKET.RU - В России ограничат использование антибиотиков в мясной и молочной продукции, а также заставят производителей называть изготовленные продукты питания своими именами. Например, если шоколад изготовлен из какао-масла и какао-бобов, как требует ГОСТ, он может называться шоколадом. А если из пальмового масла и прочих заменителей (по техусловиям, разработанным производителем), значит, называться этот продукт должен уже как-то по-другому, но точно не шоколадом. Для борьбы с "легальным фальсификатом" Минпромторг и Роскачество подготовили поправки в закон о стандартизации. По ним, если товар носит классическое название, то его характеристики должны быть не ниже гостовских, пишет "Российская газета". "Изменения позволят избежать введения потребителя в заблуждение в отношении свойств товаров с заведомо сниженными потребительскими свойствами, которые "мимикрируют" под известные сложившиеся бренды", - заявил глава Роскачества Максим Протасов на Наблюдательном совете организации. Так, сыр с добавлением пальмового масла или другим отступлением от ГОСТа уже "Российским" или "Пошехонским" не назовут. По словам М.Протасова, Минсельхоз также поддержал инициативу Роскачества по гармонизации требований к нормированию антибиотиков в продукции российских регламентов с международными. Роскачество выявляет в основном не превышения норм по содержанию антибиотиков в продуктах питания, а их следовые количества в мясной и молочной продукции. Российские нормы строже в отношении количества антибиотиков в готовой продукции, чем за рубежом. Но в странах Евросоюза регламентируется гораздо более широкая группа препаратов, нежели в России. "В исследованиях продукции животного происхождения мы увидели превышение допустимых норм по антибиотикам в 6% случаев. При этом следы около 30 видов антибиотиков, которые нормируются в Европе, Китае и США, в России не считаются нарушением. Это противоречие является экспортным барьером нашей продукции", - говорит М.Протасов. Сейчас изменения рассматривает Евразийская экономическая комиссия.
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Ключевые слова: РФ, продукты, название, ГОСТ, требования
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