Предложен список допустимых подарков для чиновников

7 ноября. FINMARKET.RU - Совет при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства одобрил законопроект, отменяющий для чиновников "подарочный максимум" в три тысячи рублей (сегодня более дорогиенеобходимо сдавать государству). Вместо этого будет установлен конкретный перечень презентов, которые разрешено принимать начальникам, пишет "Российская газета".

Недавно указом президента страны главой совета по кодификации был назначен председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. На очередном заседании совета, которое он провел, было рассмотрено несколько инициатив. Одна из самых резонансных касается подарочного вопроса.

Подготовленный проект убирает из Гражданского кодекса норму, запрещающую чиновнику принимать подарки дороже трех тысяч рублей. Вместо этого будет прописан конкретный перечень презентов, которыми можно порадовать государственного человека. Однозначно разрешены будут цветы, даже дорогие букеты. Так что подарить даже миллион алых роз высокопоставленному лицу будет вполне законно.

В такой перечень предлагается включить подарки в виде полиграфической продукции с логотипом государственного органа, органа местного самоуправления, организации. Проще говоря, фирменные блокноты разрешат, даже очень дорогие.

Кроме того, в перечень войдут ценные подарки в качестве поощрения от органа государственной власти, в котором работает должностное лицо, или вышестоящего органа. То есть начальство сможет порадовать своего отличившегося сотрудника какой-нибудь ценной вещью. Подробный список разрешенных подарков будет установлен в других законах. Отдельно предлагается прописать и особенности вручения подарков. Как полагают эксперты, особые подарочные правила помогут закрыть лазейки, когда под видом обычных разрешенных подарков будут делаться роскошные подношения. Допустим, если обложку блокнота инкрустировать золотом и бриллиантами, презент, теоретически, будет попадать под разрешенный список. А на деле - вызывать некоторые сомнения у антикоррупционных служб. Так что нужны оговорки и правила, делающие подарки действительно невинными знаками внимания.

Если же чиновнику будет преподнесен подарок не из списка, то он признается, соответственно, государственной собственностью, и должностное лицо обязано сообщить о таком подарке работодателю. Бывают ситуации, когда по протоколу отказаться от подарка нельзя. В таком случае чиновник примет его, но немедленно доложит по команде и сдаст государству.

Как отмечают в правительстве, законопроект входит в пакет антикоррупционных инициатив.