Долгами граждан за услуги ЖКХ займутся коллекторы

7 ноября. FINMARKET.RU - Стремясь компенсировать потери от снижающейся рентабельности взыскания долгов, коллекторы ищут новые источники заработка. Они всерьез заинтересовались взысканием долгов граждан по оплате услуг пишет "Коммерсант".

По оценке руководителя агентского комитета СРО "Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств" (НАПКА) Виктора Семендуева, сейчас поставщики услуг ЖКХ отдают в работу коллекторам не более 5% от общей задолженности населения. "При этом эффективность их собственного взыскания не очень высокая: на досудебной стадии она находится на уровне 5-10%, на судебной стадии -15-20%",- отметил он на круглом столе по развитию направления взыскания в сфере ЖКХ. НАПКА планирует разработать для поставщиков услуг ЖКХ стандарты по отбору и оценке эффективности коллекторских агентств, рассчитывая увеличить объем передаваемых ее членам долгов.

По данным Минстроя, суммарнонаселения за услуги ЖКХ достигли на сентябрь 2018 года 535 млрд руб.

Сейчас крупные компании, предоставляющие услуги ЖКХ, взыскивают просрочку как на досудебной, так и на судебной стадии.

В пресс-службе "Мосэнерго" сообщили, что более 90% в общей сумме задолженности подтверждено судебными решениями, вступившими в законную силу. В качестве крайних мер воздействия на должников применяются ограничения и отключения коммунальных услуг. При этом ГК "Росводоканал" на этапе досудебных мероприятий уже передает часть задолженности коллекторским агентствам, входящим в реестр ФССП, а с недавнего времени начала сотрудничать на этапах судебного и исполнительного производства с коллекторскими агентствами и юридическими компаниями.

В ближайшей перспективе планируется увеличить объемы передаваемой просроченной задолженности коллекторским агентствам, отметил коммерческий директор ГК "Росводоканал" Сергей Прокофьев.

"С учетом начала регулирования коллекторской деятельности и появления правоприменительной практики по 230-ФЗ "Мосэнерго" рассматривает возможность привлечения профессиональных взыскателей в целях погашения задолженности",- отметили в пресс-службе компании.

Рынок ЖКХ стал в последнее время злоупотреблять ситуацией и отдавать долги на взыскание нерегулируемым компаниям",- говорит руководитель проекта ОНФ "За права заемщиков" Виктор Климов. ФССП же может воздействовать только на компании, находящиеся в госреестре. В законе прямо указано, что он не распространяется на правоотношения по взысканию просроченной задолженности физлица, "возникшие из жилищного законодательства, законодательства Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, теплоснабжении, газоснабжении, об электроэнергетике…", за исключением случаев, когда взыскание осуществляется кредитными организациями или профессиональными коллекторами. "В связи с формулировками профильного закона ФССП фактически не может воздействовать на взыскателей, которые работают вне реестра",- уточняет глава "Юридического бюро №1" Юлия Комбарова.

Впрочем, на первых порах привлечение коллекторов к сбору догов по ЖКХ может вызвать социальную напряженность, так как граждане не привыкли к вмешательству в подобные вопросы профессиональных взыскателей, полагают эксперты.