Россия и Китай могут выйти на торговой оборот в $100 млрд

7 ноября. FINMARKET.RU -впервые за всю историю двусторонних отношений могут выйти на параметры торгового оборота в $100 млрд в год, но это не предел, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. "Результаты хорошие, действительно, наш товарооборот растёт и, по всей вероятности, мы в первые за всю историю российско-китайских отношений преодолеем отметку в $100 млрд торгового оборота", - сказал Д.Медведев на переговорах с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. При этом он согласился с премьером Госсовета, что это не предел возможностей для России и Китая. "Это не финал, это явно не тот результат, на который мы сегодня должны ориентироваться как на заключительный, обобщающий. Мы способны нарастить товарооборот очень существенно, и такая цель поставлена", - сказал Д. Медведев. По словам премьера, Москва и Пекин "могут говорить о цифрах, которые приведут как минимум к удвоению торгового оборота".

В свою очередь Ли Кэцян отметил, что сегодняшняя встреча имеет важное связующее значение. "Я уверен, что сегодняшняя встреча придаст новый импульс нашему всестороннему стратегическому взаимодействию", - сказал премьер Госсовета КНР. Он подчеркнул, что в ходе переговоров в узком составе состоялся обмен мнениями по вопросам, которые вызывают интерес у сторон. "Мы едины в том, что наши отношения развиваются на высоком уровне, но это не значит что наш потенциала исчерпан", - сказал Ли Кэцян.

В частности, по его словам, большие нераскрытые возможности есть в сфере торговли. "Нашевносит свой вклад в поддержание мира и стабильности, а также в содействие устойчивому росту глобальной экономики во избежание нежелательных последствий извне", - сказал премьер Госсовета.

Д.Медведев подчеркнул, что Россия и Китай больше внимания будут уделять сотрудничеству в нефтяной сфере, в том числе новым проектам. "Мы договорились, что обратим внимание более пристальное на такие сферы, как нефть и нефтепереработка, включая новые проекты, и на вопросы, связанные с развитием Дальнего востока, включая переработку леса", - сказал Д.Медведев.

В свою очередь Ли Кэцян подтвердил, что Китай готов вместе с Россией наращивать инвестиционное сотрудничество в нефтегазовой сфере "Волатильность на нефтяном рынке имеет устойчивый характер, это не идет на пользу всем странам. Мы готовы вместе с российскими коллегами наращивать наше сотрудничество, в частности, инвестиционное сотрудничество в нефтегазовой сфере", - сказал премьер Госсовета КНР. По его словам, это взаимовыгодное сотрудничество, которое идет на пользу стабильности глобальной экономики в целом.

Российский премьер-министр также заявил, что Россия и КНР едины во мнении, что правила международной торговли должны способствовать глобальному взаимодействию, обмену инвестициями и не должны замыкаться в рамках отдельных стран и регионов. "Мы считаем, что все, что было сделано в этой сфере, должно способствовать глобальной торговле, глобальному обмену инвестициями, а не замыкаться в рамках отдельных стран или регионов, поскольку это препятствует в целом развитию", - сказал Д.Медведев. По его словам, продуктивный обмен мнениями состоялся о существующих международных режимах регулирования торговли, сохранении правил Всемирной торговой организации, ее реформирования.

Кроме того, отметил Д.Медведев, обсуждалась недопустимость нарушений, "которые осуществляются отдельными странами путем введения необоснованных торговых барьеров, санкций или преференциальных режимов в тех случаях, когда это законом не разрешено". "Здесь наши подходы едины", - сказал глава правительства РФ.

Премьер Госсовета КНР, в свою очередь, подчеркнул, что односторонний подход и протекционизм наносят удар по ВТО, ущемляет интересы Китая, России и других государств. "Мы обсудили и текущую международную обстановку. Мы едины в том, что экономическая глобализация является необратимой тенденцией. Протекционизм и односторонний подход наносят удар многосторонней торговой системе, ядром которой является ВТО, также несут урон принципам многосторонней торговли", - сказал Ли Кэцян по итогам переговоров. "Китай и Россия являются активными участниками в многосторонней торговой системе, а также являются конструктивной силой в выстраивании открытого типа глобального хозяйства", - сказал премьер Госсовета. Он добавил, что Москва и Пекин готовы способствовать упрощению торговли, инвестиций, готовы продвигать региональную экономическую интеграцию.