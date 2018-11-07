Контроль за финансированием госкорпораций будет ужесточен

7 ноября. FINMARKET.RU - Правительство предлагает изменить механизм докапитализации институтов развития: давать им не живые деньги, а подписной капитал - по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах. Такой законопроект правительства на следующей неделе рассмотрит Госдума, пишут "Ведомости".

Подписной капитал появится для Внешэкономбанка (ВЭБ), Российского экспортного центра и Корпорации малого и среднего бизнеса, говорится в пояснительной записке. Но законопроект позволяет правительству прибегать к этому механизму для любой, оговаривая предельный размер вклада. Изменения нужны для оперативного предоставления субсидий, пишут авторы проекта.

О том, что новый механизм будет использован для ВЭБа, стало известно в конце октября, когда премьер Дмитрий Медведев объявил о выделении ему 300 млрд руб. в виде утвержденного капитала. Так "действуют банки развития во многих странах мира", объяснял председатель ВЭБа Игорь Шувалов. Размер докапитализации двух других корпораций пока не известен.

Чиновники и Счетная палата много лет недовольны тем, как госкомпании и госкорпорации тратят субсидии и накапливают свободные деньги. На начало 2018 г. Счетная палата нашла 155 млрд руб. таких свободных средств - на 15 млрд руб. больше, чем к началу 2017 г., следует из заключения аудиторов на отчет об исполнении бюджета. Недовольны аудиторы и доходом от их инвестирования - 7 млрд руб. в 2017 г. Виноваты и сами чиновники, которые при выделении бюджетных средств не всегда учитывают готовность проектов, реальные потребности в деньгах и возможности их освоения, говорится в заключении. У Счетной палаты пока нет позиции по этим поправкам, говорит ее представитель.

Распространена практика, когда госкомпании получают субсидий больше, чем им необходимо, кладут их на депозиты, например на 11 месяцев, а в конце года возвращают неизрасходованные субсидии, но проценты по ним оставляют себе, рассказывает главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров. Эту проблему законопроект решит, считает он. Но проблему неэффективного использования средств это не решает: основные вопросы к тому, как выбираются проекты и распределяются инвестиции, а вовсе не к зарабатыванию на этих деньгах, говорит Тихомиров.