Долги потенциальных банкротов приблизились к 40 млрд рублей

7 ноября. FINMARKET.RU - Долги потенциально несостоятельных граждан достигли 39,61 млрд рублей в третьем квартале 2018 года. Речь идет об абсолютном рекорде, следует из расчетов Национального центра банкротств (НЦБ) для "Известий" . По данным НЦБ, количество потенциальных банкротов в 3-м квартале 2018 года достигло 3,6 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 20%. Долг несостоятельных за год увеличился почти на 28% - с 30,95 в июле-августе 2017-го до 39,61 млрд в аналогичном периоде этого года. Таким образом, установлен абсолютный рекорд по объему задолженности потенциальных банкротов с 2015 года - с момента вступления в силу профильного закона, пояснили в НЦБ.

Средний размер долга граждан, у которых возникли проблемы, снизился с 1,7 млн рублей до 1,3 млн. При этом у одного человека может быть несколько займов на разные суммы. В НЦБ пояснили, чтостали чаще кредитоваться в МФО.

Закон о банкротстве физлиц заработал с 1 октября 2015 года. Заемщик может объявить себя несостоятельным через суд, если не способен исполнить кредитные обязательства на сумму от 500 тыс. рублей. Срок неуплаты при этом должен превышать 90 дней. Когда гражданин готов признать себя банкротом, он может рассчитывать на две опции. Первая - полное списание долга, но только через продажу имущества. Вторая - его реструктуризация. Решение принимает суд.

Банкам и МФО выгоднее реструктуризация долга граждан, так как обычно она подразумевает как пролонгацию кредита и уменьшение процентной ставки по выданным займам, так и обязанность клиента платить, констатировал управляющий партнер юридической фирмы "Левант и партнеры" Матвей Левант. Для гражданина, напротив, выгоднее признание банкротом и введение реализации его имущества, несмотря на все отрицательные последствия такой ситуации, добавил он.

Впрочем, после признания банкротом в течение пяти лет гражданин не вправе брать новые кредиты без указания на факт своего банкротства (а ему скорее всего откажут в выдаче ссуды после этого). Также в течение трех лет нельзя занимать должности в органах управления компаний.

По прогнозам старшего аналитика компании "Альпари" Анны Бодровой, объем долга потенциально несостоятельных продолжит увеличиваться до конца 2018 года. По ее словам, этому будет способствовать замедление роста доходов населения. По данным Росстата, в сентябре они снизились на 1,5%. Уже сейчас объем долга несостоятельных вызывает опасения, считает аналитик.

Чтобы предотвратить увеличение количества потенциально несостоятельных граждан, необходимо ограничить сумму штрафов и пеней, которые банки начисляют на основной долг по ссудам, предлагал ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков. Сейчас размер санкций может превышать кредит в три раза. Ограничения по ним действуют с лета 2016 года только для ипотеки. А должны распространяться на все розничные займы и лимитироваться полуторной суммой кредита, подчеркнул парламентарий. Он планирует выступить с соответствующей законодательной инициативой.

Личноепозволяет человеку решить финансовые проблемы. Но в силу закона процедура имеет и минусы. Из-за этого несостоятельным заемщикам не стоит ждать послаблений от банков, поскольку им не нужны невозвратные кредиты, которые впоследствии придется списывать.