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06 ноября 2018 года 15:11
Инфляция в октябре ускорилась до 0,4%
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Егор Алеев/ТАСС
В октябре цены в РФ выросли на 0,4% после инфляции 0,2% месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами. Годовой рост цен ускорился до 3,5% после 3,4% в сентябре
6 ноября. FINMARKET.RU - В октябре 2018 года в России рост потребительских цен составил 0,4% после инфляции в 0,2% в сентябре, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В августе была зафиксирована нулевая инфляция, в июле рост потребительских цен составил 0,3%, в июне - 0,5%, в мае и апреле инфляция составляла по 0,4%. С начала года потребительские цены выросли на 2,9%. В октябре 2017 года инфляция составила 0,2%. В январе-октябре прошлого года цены выросли на 1,9%. Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,6%, непродовольственные товары - на 0,5%. Цены на услуги снизились на 0,1%. В годовом выражении инфляция в прошлом месяце ускорилась до 3,5% после 3,4% в сентябре. В октябре в 9 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,7% и более. Наибольший прирост цен отмечен в Магаданской области - 1,5% в результате увеличения цен на продукты питания на 3,0%. Вместе с тем в Чеченской Республике наблюдалось снижение потребительских цен на товары и услуги на 0,4%, в основном, в результате удешевления плодоовощной продукции на 4,6%, а также услуг воздушного и железнодорожного транспорта на 27,4% и 10,4% соответственно. В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,2% (с начала года - 103,0%), в Санкт-Петербурге - 100,3% (с начала года - 102,8%). Инфляция совпала с прогнозами Инфляция в октябре совпала с ожиданиями аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом", также равнялся 0,4% за месяц. Годовая инфляция оказалась ниже прогноза. Эксперты ожидали, что годовая инфляция ускорится до 3,6%. На инфляцию в августе начало давить слишком много факторов - и высокая волатильность на развивающихся рынках, и ожидание новых санкций США (как следствие этих двух факторов - существенное ослабление рубля в августе), и более низкий по сравнению с прошлым годом урожай зерновых в мире и в РФ в частности, и решение правительства повысить НДС с 1 января 2019 года до 20% с 18%. Но в сентябре-октябре рубль несколько отыграл августовское падение на фоне значительного роста цен на нефть, моратория ЦБ до конца года на покупку валюты в рамках бюджетного правила и некоторого затишья темы с новыми санкциями. Кроме того, ЦБ в сентябре на опережение неожиданно для всего рынка поднял ключевую ставку до 7,5% с 7,25%, оставив уже ожидаемо ее неизменной в октябре. Консенсус-прогноз аналитиков по инфляции на 2018 год на этом фоне не изменился и равняется 3,9%, на 2019 год даже несколько понизился до 4,2% с 4,3%. Яйца подорожали на 7,1%, сахар - на 4,9% В октябре среди групп продовольственных товаров более всего выросли цены на яйца и сахар. Рост цен на них отмечался в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации. В среднем по России яйца подорожали на 7,1%, сахар - на 4,9%. Причем за 10 месяцев цены на яйца выросли на 6,9%, на сахар -19,7%. В 19 субъектах Российской Федерации яйца куриные стали дороже на 10% и более, при этом в Калужской области отмечался наибольший прирост цен на них - 16,6%. В то же время в Севастополе яйца куриные стали дешевле на 0,4%. На 10% и более сахар-песок подорожал в Курской области (12,7%) и Республике Крым (10,9%). В то же время в Удмуртской Республике цены на него снизились на 1,1%, в Камчатском крае - на 0,2%. Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров отмечался заметный прирост цен на пшено - 10,2%. Мясо птицы стало дороже на 2,9%, крупа овсяная и перловая - на 2,5%, филе рыбное - на 1,7%, крупа манная - на 1,3%, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки - на 1,1%, колбасные изделия, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), молоко питьевое стерилизованное - на 1,0%. Одновременно снижение цен отмечалось на большинство наблюдаемых видов овощей и фруктов. Так, лимоны подешевели на 18,2%, свекла - на 14,1%, морковь - на 11,2%, яблоки - на 8,6%, картофель - на 5,1%, лук репчатый, капуста белокочанная, виноград, чеснок - на 3,3-4,5%. Вместе с тем огурцы и помидоры свежие стали дороже на 27,4% и 20,2% соответственно, апельсины - на 9,9%. Бензин за 10 месяцев вырос в цене на 9,3% Бензин в октябре подорожал на 0,4%, за 10 месяцев - на 9,3%. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за октябрь текущего года увеличились на 0,1%, за 10 месяцев - на 3,6%, в годовом выражении - на 3,7%. В октябре среди наблюдаемых видов услуг пассажирского транспорта проезд в поездах дальнего следования стал дешевле на 8,6%, полет в салоне экономического класса самолета - на 3,4%. Отмечалось снижение цен на услуги туризма и отдыха. На 1,6-2,6% подешевели туры на отдых в Греции, Испании, экскурсионные поездки в Германию, автобусные экскурсионные поездки по городам Европы, путевки в дома отдыха и пансионаты на территории России. На 1,2% снизились цены на экскурсионные поездки во Францию и проживание в гостинице. Вместе с тем туры на отдых в Таиланде стали дороже на 1,6%. Одновременно рост цен отмечался на отдельные виды услуг в системе образования.
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Ключевые слова: Россия. инфляция
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