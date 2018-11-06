Правила идентификации пользователей мессенджеров утверждены постановлением

6 ноября. FINMARKET.RU - Премьер-министр России Дмитрий Медведев 27 октября подписал постановление об утверждении правил идентификации пользователей мессенджеров. Документ, опубликованный на сайте правительства, вступает в силу через 6 месяцев после публикации.

Утвержденныегласят, что владелец мессенджера должен осуществлять идентификацию пользователей по номерам мобильных телефонов на основании договоров, заключенных с операторами связи. Для подтверждения абонентского номера мессенджер должен предложить пользователю провести идентификацию, подтвердив свой номер телефона (например, при помощи кода подтверждения, направленного абоненту по sms).

При осуществлении идентификации мессенджер должен направить оператору запрос о предоставлении сведений о наличии сведений об абоненте в своей базе данных. Оператор должен ответить на запрос мессенджера в течение 20 минут. Если оператор не предоставит владельцу мессенджера информацию об абоненте в установленный срок или уведомит об отсутствии сведений об абоненте и его номере своей базе данных, идентификация будет считаться не пройденной. В этом случае мессенджер обязан не допускать дальнейший обмен сообщениями этого пользователя.

Оператор в свою очередь должен в своей базе данных зафиксировать запись о том, к каким мессенджерам привязан каждый номер.

Если абонент расторгает с оператором договор на оказание услуг, то оператор должен уведомить об этом владельца мессенджера в течение суток, после чего мессенджер должен провести повторную идентификацию пользователя (например, в случае перехода абонента от одного оператора к другому).

Закон, регулирующий деятельность мобильных мессенджеров, вступил в силу с 1 января 2018 года. Законом определено понятие "мессенджер", а также определены обязанности для подобных сервисов. При этом, согласно документу, мессенджер, принадлежащий зарегистрированным в России юрлицам, может осуществлять идентификацию пользователей мессенджеров самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя (то есть без заключения договора с мобильным оператором).

В аппарате правительства РФ отметили, что постановление, утверждающее правила идентификации пользователей мессенджеров принято во исполнение федерального закона от 29 июля 2017 года № 241.

Этим законом были внесены изменения в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", согласно которым на организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями через интернет возлагается обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только идентифицированных пользователей, напомнили в аппарате правительства.