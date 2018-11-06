Тарифы на интернет пошли в рост

6 ноября. FINMARKET.RU - На прошлой неделе абоненты "Ростелекома" в соцсетях пожаловались наплаты за домашний. С 1 ноября плата за интернет повышается "в рамках общего повышения цен", цитируют двое из них сообщение оператора. По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, на 5-7% выросли архивныеоператора в Поволжье, на Урале и в части регионов Северо-Западного округа России. Это подтвердил и сотрудник "Ростелекома".

Поэтапно индексация архивных тарифов затронет всю Россию, говорят два сотрудника "Ростелекома". По словам одного из них, повышение тарифов волнами пройдет по всем регионам в течение нескольких месяцев и может колебаться от 5% до 7%. В абсолютном выражении тарифы вырастут ненамного - в среднем на 20-30 руб., уточняет собеседник "Ведомостей"

По словам сотрудника оператора, "Ростелеком" пересматривает тарифы из-за общеэкономических факторов. С 1 января 2019 года увеличится НДС (с 18% до 20%), что отразится на себестоимости услуг. Плюс на тарифы влияет ослабление рубля, из-за которого дорожает импортный контент, а также оборудование, утверждает он. К 1 ноября курс доллара вырос с начала года на 13,9% до 65,6 руб., следует из данных ЦБ.

Наконец, нужны средства на выполнение требований закона Яровой, отмечает источник в "Ростелекоме". Представитель оператора не комментирует расходы на исполнение закона. А вот "Мегафон", "Вымпелком" и МТС уже раскрывали планируемые затраты: за 5 лет исполнение закона может обойтись им в 40 млрд, 45 млрд и 60 млрд руб. соответственно. Пакет антитеррористических поправок предписывает операторам хранить все телефонные разговоры, текстовые сообщения, изображения, звуки, видеозаписи и другую электронную информацию пользователей. Емкость хранилищ интернет-трафика операторы в течение 5 лет должны ежегодно увеличивать на 15%.

"Ростелеком" не первый повысивший в этом году цены оператор, напоминают Д.Кусков и сотрудник "Ростелекома". Так, с июня некоторые тарифы на 10% увеличил "Эр-телеком холдинг", сообщал "Коммерсантъ".

Как утверждает Д.Кусков, большинство опрошенных Telecom Daily федеральных и региональных операторов связи готовы поднять тарифы в конце 2018 г. или начале 2019 г. Предпосылки роста тарифов у всех одинаковы: повышение НДС, расходы на закон Яровой, ослабление рубля, отмечает он. Повышение НДС и закон Яровой рано или поздно поставят перед операторами вопрос о компенсации расходов, уверен источник в одном из крупных сотовых операторов.