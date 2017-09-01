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01 сентября 2017 года 10:45
Энергосбережение поможет экономическому росту
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Владимир Смирнов/ТАСС
1 сентября. FINMARKET.RU - Энергосбережение в условиях кризиса является одним из возможных источников экономического роста России, считают эксперты. А российская экономика остро нуждается в новых подходах к развитию, которые позволят максимально задействовать внутренние ресурсы. Одним из таких ресурсов является потенциал энергосбережения, раскрытие которого позволит высвободить по разным оценкам от 500 млрд до 2 трлн рублей. Как преодолеть барьеры, стоящие на пути к энергоэффективной экономике, обсуждали участники девятой экспертной сессии Координационного клуба Вольного экономического общества России "Энергоэффективная экономика: беречь, чтобы расти", пишет "Российская газета". "Многие программы развития в нашей стране, так или иначе, связаны с энергоэффективностью, - отметил президент Вольного экономического общества России, директор Института нового индустриального развития имени С.Ю. Витте Сергей Бодрунов. - Новейшие технологии и технологии будущего, которые сейчас активно развиваются, требуют все большего количества энергии, поэтому в этой связи энергоэффективность и энергосбережение выходят на первый план". По словам члена президиума Вольного экономического общества России, директора Института менеджмента, экономики и социальных технологий Национального исследовательского университета (МАИ) Романа Голова, в России существует гигантский потенциал энергосбережения, реализация которого позволит сэкономить реальные денежные ресурсы. "Однако сегодня проблемы энергоэффективности и высокой энергоемкости решаются недостаточно эффективно", - отметил он. Как считают эксперты, одним из барьеров на пути развития энергосбережения в России, является несовершенство нормативно-правовой базы. В частности, сегодня отсутствует закон об энергосервисной деятельности, а в законе 2009 года "Об энергосбережении..." нет отдельной главы, посвященной энергосервису, как объекту регулирования. Кроме того, до сих пор нет полноценной образовательной программы в области энергосбережения. Также, как отметили эксперты, практически не создаются отечественные инновации для решения проблем энергоэффективности, т.к. нет механизма стимулирования разработчиков таких инноваций. Участники сессии пришли к выводу, что для решения задачи развития энергоэффективности и энергосбережения в нашей стране необходимы комплекс мер и поддержка этого направления на всех уровнях.
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Ключевые слова: РФ, экономика, рост, энергосбережение
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