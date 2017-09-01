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01 сентября 2017 года 10:40
ГИБДД: после 2018 г. ожидается резкий рост числа погибших в ДТП
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Пресс-служба ГИБДД по Республике Башкирия/ТАСС
1 сентября. FINMARKET.RU - ГИБДД готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП. Такой прогноз содержится в представленном вчера проекте стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ. В нем говорится, в частности, что ежегодно Россия теряет 2% ВВП в результате аварий, а снижение аварийности в последние годы было "нестабильным»: положительная динамика 2006–2008 годов сменилась ростом в 2010–2012 годах. Дальнейшая ситуация может развиваться по двум сценариям — "инерционному" и "прогрессивному" (в зависимости от темпов развития экономики), но в любом случае после 2018 года ожидается резкий рост числа погибших в ДТП, следует из материалов стратегии. В итоге в 2022 году в год на дорогах будет погибать примерно 30 тыс. человек (32–33 тыс. человек по "прогрессивному сценарию"), то есть произойдет резкий откат ситуации до уровня 2007–2008 годов. Связано с это с влиянием "внешней среды», негативно влияющей на безопасность движения, говорится в стратегии. Среди проблем и рисков упоминаются неконтролируемый рост автомобилизации населения, старение автопарка (половина машин в России старше десяти лет) и отсутствие действенного контроля за техсостоянием машин, увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, повышение среднего возраста водителя. Кроме того, упоминаются такие проблемы, как "приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности" над сохранением жизни участников движения, а также наличие "ряда экономических проблем", препятствующих принятию необходимых мер для снижения аварийности. Конкретных мер по исправлению ситуации в документе не приводится. Речь идет пока об общих формулировках. Стратегия будет выполняться в два этапа. Первый — 2018–2020 годы, переходный. На этом этапе будет завершено выполнение ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения 2013–2020 годов" (общее ее финансирование составляет 35,6 млрд руб., основные деньги тратятся на ограждения, освещение, камеры), также будет "наращиваться потенциал»" для дальнейших работ. Основным же этапом станет двухлетний период 2021–2023 годов, конкретных мероприятий для него пока не указано, однако принятие новой ФЦП не упоминается.
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Сергей956 01.09.2017
Когда же ГИБДД перестанет врать! Аварии по техсостоянию авто - это мизерный процент, по сравнению с качеством дорог. Отсутствие качественных дорог, разметки на дорогах и мягкие наказания нарушителям ПДД - вот основные причины, а не возраст авто. Предполагаю, что возраст авто руководство ГАИ вспоминает только тогда, когда их не безвозмездно заинтересуют автопроизводители. ГАИ в нашей стране следят за порядком на дорогах. Беспорядки их не интересуют. Они только проценты фиксируют, а меры принимают в пользу тех, кто заинтересовал.
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