ГИБДД: после 2018 г. ожидается резкий рост числа погибших в ДТП

1 сентября. FINMARKET.RU -готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в. Такой прогноз содержится в представленном вчера проекте стратегии безопасности дорожного движения до 2023 года, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.

В нем говорится, в частности, что ежегодно Россия теряет 2% ВВП в результате аварий, а снижение аварийности в последние годы было "нестабильным»: положительная динамика 2006–2008 годов сменилась ростом в 2010–2012 годах. Дальнейшая ситуация может развиваться по двум сценариям — "инерционному" и "прогрессивному" (в зависимости от темпов развития экономики), но в любом случае после 2018 года ожидается резкий рост числа погибших в ДТП, следует из материалов стратегии. В итоге в 2022 году в год на дорогах будет погибать примерно 30 тыс. человек (32–33 тыс. человек по "прогрессивному сценарию"), то есть произойдет резкий откат ситуации до уровня 2007–2008 годов. Связано с это с влиянием "внешней среды», негативно влияющей на безопасность движения, говорится в стратегии. Среди проблем и рисков упоминаются неконтролируемый рост автомобилизации населения, старение автопарка (половина машин в России старше десяти лет) и отсутствие действенного контроля за техсостоянием машин, увеличивающийся разрыв между темпами автомобилизации и развитием улично-дорожной сети, повышение среднего возраста водителя. Кроме того, упоминаются такие проблемы, как "приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности" над сохранением жизни участников движения, а также наличие "ряда экономических проблем", препятствующих принятию необходимых мер для снижения аварийности.

Конкретных мер по исправлению ситуации в документе не приводится. Речь идет пока об общих формулировках.

Стратегия будет выполняться в два этапа. Первый — 2018–2020 годы, переходный. На этом этапе будет завершено выполнение ФЦП "Повышение безопасности дорожного движения 2013–2020 годов" (общее ее финансирование составляет 35,6 млрд руб., основные деньги тратятся на ограждения, освещение, камеры), также будет "наращиваться потенциал»" для дальнейших работ. Основным же этапом станет двухлетний период 2021–2023 годов, конкретных мероприятий для него пока не указано, однако принятие новой ФЦП не упоминается.