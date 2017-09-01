ЦБ обяжет банки усилить защиту финансовых приложений

1 сентября. FINMARKET.RU -должны уделять особое внимание безопасности собственных финансовых приложений — интернет- и мобильного банка, корпоративных приложений и внутренних порталов. Это следует из последней версии стандарта по кибербезопасности ЦБ, пишут "Известия", ссылаясь на документ.

Документ обязывает кредитные организации регулярно проводить анализ приложений на наличие уязвимостей или, если они проходили сертификацию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК), использовать их сертифицированные версии. В пресс-службе регулятора подчеркнули, что это одно из ключевых требований к банкам в рамках нового стандарта. По словам экспертов, должное внимание защите финансовых приложений уделяют немногие кредитные организации и введение единого стандарта позволит снизить уровень кибермошенничества.

Выход нового стандарта по кибербезопасности ЦБ анонсировал на прошлой неделе, не раскрыв его содержания. По словам официальных представителей регулятора, для банковстанет обязательным к исполнению не ранее 2019 года. — После установления в нормативных актах Банка России ссылок об обязательности применения банками стандарта его выполнение будет проверяться ЦБ в ходе проведения инспекций и надзорных мероприятий, — рассказали «Известиям» в пресс-службе регулятора. — Центробанк рассчитывает, что введение стандарта в должной степени будет способствовать существенному снижению киберрисков финансовых организаций — в первую очередь рисков, связанных с несанкционированными переводами денежных средств.

Основной акцент в новом стандарте сделан на защите любых банковских приложений, включая интернет- и мобильный банк, веб-приложения кредитных организаций, а также их корпоративные приложения и внутренние порталы. В ЦБ отметили, что это является одним из ключевых требований к банкам в рамках нового стандарта.

Мер защиты, которые должны будут соблюдать банки, стандарт содержит более десятка. В частности, кредитные организации должны обеспечить шифрование и возможность дистанционного удаления данных.