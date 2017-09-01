Сенаторы ограничат наценки для малоимущих

1 сентября. FINMARKET.RU - Совет Федерации проанализировал имеющиеся наработки по программе продуктовых карточек для малоимущих. Парламентарии констатировали, что до сих пор не определен перечень социально значимых товаров, а также не решен вопрос торговой наценки на них. Последняя, по данным СФ, в некоторых торговых организациях достигает 300%. Перечисленные на продуктовые карточки средства должны быть потрачены на продукты, а не на рост прибыли торговых сетей, считают сенаторы. Ритейлеры утверждают, что наценок такого порядка на социально значимые товары не существует, пишут "Известия".

Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию подготовил рекомендации для правительства по программе помощи социально незащищенным слоям населения — так называемой программе продуктовых карточек. Она формируется Минпромторгом при участии других ведомств. Рекомендации СФ были разосланы в федеральные органы исполнительной власти за подписью первого зампреда комитета Сергея Лисовского.

Минпромторгу рекомендовано определить перечень товаров, на которые будет распространяться действие программы, а также дополнить ее лучшими практиками программ поддержки населения, которые уже реализованы в столице ритейлерами. Осенью состоится совещание в Совете Федерации, на котором будут затронуты в том числе и эти вопросы, рассказала «Известиям» замглавы комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирина Гехт.

Парламентарии предлагают создать несколько списков товаров для разных регионов, а также скорректировать их в зависимости от места проживания — "сельское население не следует обеспечивать картошкой и морковкой". В списки предлагается включить следующие базовые продукты: молочные, мясные, хлебобулочные изделия, крупы, фрукты и овощи.