Российские игроманы предпочитают компьютеры смартфонам

1 сентября. FINMARKET.RU - Российские геймеры предпочитают игры на персональных компьютерах, а не на смартфонах. По доле игроков компьютерных игр на(67% пользователей) Россия находится на третьем месте в мире, пишут "Ведомости", ссылаясь на подсчеты аналитиков Globalwebindex. По этому показателю Россию опережают лишь Египет (74%) и Индонезия (70%), говорится в отчете компании.

Именно развивающиеся страны традиционно лидируют среди стран с высокой долей игроков на персональных компьютерах, пишут аналитики. Самыми активными потребителями таких игр являются египтяне, но по числу действующих персональных компьютеров Египет определенно отстает от европейских стран и США. Зато в Египте и на Филиппинах распространена культура компьютерных кафе, в которые пользователи специально В прошлом году доходы производителей мобильных игр впервые за всю историю превысили доходы производителей компьютерных игр, подсчитывали ранее эксперты SuperData. Объем всего рынка составил $40 млрд. Большая часть рынка мобильных игр ($25 млрд) приходится именно на страны Азии, говорилось в отчете. На Северную Америку и Европу – $7 млрд и $6 млрд соответственно.

Российский игровой рынок вырос в 2016 г. на 9% до 56,7 млрд руб., подсчитывали ранее эксперты Mail.ru Group. По их данным, быстрее других сегментов росли доходы от мобильных игр – на 54%. Но в структуре доходов на мобильные игры приходится только треть всех доходов – 16,3 млрд руб., говорится в отчете Mail.ru.