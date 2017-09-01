Кандидатом в президенты России может стать женщина

1 сентября. FINMARKET.RU - В администрации президентазадумались о том, чтобы спарринг-партнером главного кандидата в президенты стала женщина, пишут "Ведомости" ссылаясь на источники в администрации и близких к ней экспертов.

Рассматривается 5–7 кандидатур, среди которых три – из "Справедливой России": председатель Социал-демократического союза женщин России Наталья Великая, лидер Национального родительского комитета Ирина Волынец и член центрального совета партии Ирина Петеляева, говорят несколько собеседников, близких к администрации президента. Согласована кандидатура женщины, не состоящей ни в одной партии, знает другой человек, близкий к администрации.

Женщины до сих пор дважды были кандидатами в президенты: в 2000 г. нынешний председатель Центризбиркома Элла Памфилова ("Гражданское достоинство") набрала 1,01% голосов, а в 2004 г. Ирина Хакамада (Союз правых сил) – 3,84%.

Участие женщины в выборах 2018 г. предсказуемо: надо как-то разнообразить сценарий, выстроить хоть какую-то драматургию, рассуждает политолог Константин Калачев. По его мнению, кандидатка должна быть человеком, способным на импровизацию, самостоятельность, демонстративно неуправляемым, поэтому наиболее перспективны член Совета Федерации Елена Мизулина и депутат Наталья Поклонская.

Женщина-политик, яркая и элегантно-сексуальная, добавила бы выборам интриги и стимулировала бы новое поколение россиянок заняться политикой, считает политолог Алексей Чеснаков: "Странно, что в России – женской стране – у женщин нет стремления занять самые высокие посты".

Особой необходимости в кандидатах-женщинах нет – они отнимут голоса у всех, возражает политолог Михаил Виноградов: