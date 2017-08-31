Минэкономразвития уточнило макропрогноз до 2020 года

Минэкономразвития выдало более оптимистичный прогноз роста экономики на трехлетку. Вырастет реальная зарплата и производительность труда, незначительно подрастут доходы населения

31 августа. FINMARKET.RU - Минэкономразвития обновило базовый вариант прогноза социально-экономического развития страны до 2020 года. Как сообщил сегодня глава министерства Максим, уточненный макропрогноз до 2020 года был поддержан вчера на совещании у премьера Дмитрия Медведева.

"Он будет рассмотрен на правительстве в соответствующие сроки, мы внесли его в правительство", - сказал министр.

ростав 2017 году в базовом сценарии повышен до 2,1%, а в 2018-2020 годах - до 2,1-2,3%, следует из информации на слайдах, представленных в ходе брифинга М.Орешкина.

В предыдущей апрельской версии прогноза рост ВВП в базовом сценарии в 2020 году ожидался на уровне 2,0%, в 2018-2020 году - по 1,5% в год.

Министерство подготовило уточненный макроэкономический прогноз на трехлетку, предполагая сохранение санкций до конца указанного периода. "Стрессового сценария у нас нет, есть консервативный сценарий, его отличие - это более слабая траектория по ценам на нефть", - сказал М.Орешкин. Он также отметил, что Минэкономразвития не закладывает в обновленные варианты своего макропрогноза на 2018-2020 годы возможное усиление санкций в отношении РФ со стороны США.

При этом новый прогноз по ценам на нефть делался исходя из предпосылки выполнения договоренностей ОПЕК+ до конца марта 2018 г.

Минэкономразвития повысило прогноз среднегодовой цены на нефть Urals в 2017 году до $49 за баррель, в 2018 году - до $43,8 за баррель, сохранило прогноз на 2019 год на уровне $41,6 и на 2020 год на уровне $42,4.

Как считает М.Орешкин, цены на нефть будут оставаться примерно на текущем уровне до конца действия соглашения ОПЕК+ (до конца марта 2018 года), затем несколько снизятся до $41-42 за баррель, считает министр.

"Мы ожидаем более-менее стабильных цен на нефть до конца 1-го квартала 2018 года и снижения до уровня $41-42 за баррель к середине 2018 года", - сказал сегодня М.Орешкин журналистам.

Прогноз по курсу рубля на конец текущего года был повышен до 63 рублей с прежних 68 рублей за доллар, на конец 2018 года - до 66,1 руб. с 70,8 руб., на конец 2019 года - до 67,6 руб. с 71,6 руб. Курс рубля на конец 2020 года был повышен до 68,9 рубля с 73,8 рублей за доллар в апрельской версии прогноза.

В новом прогнозе Минэкономразвития ожидает инфляцию в текущем году на уровне 3,7% против прежних 3,8%, а на 2018-2020 годы оставлен таргет в 4%.

Прогноз по росту промпроизводства в 2017 году на 2% сохранен. В 2018-2020 годах прогноз повышен до 2,5% ежегодно.

Ожидания по росту розничной торговли напротив понижены - до 1,2% с 1,9% в 2017 году. Правда, на следующий год они более оптимистичны - рост составит 2,9%.

Прогноз по росту инвестиций в основной капитал в 2017 году повышен до 4,1%, а в 2018-2020 годах - до 4,7-5,7% в год.

Кроме того, Минэкономразвития незначительно повысило прогноз роста реальных доходов населения в текущем году - до 1,2%, в 2018 году - до 2,1%.

Счет текущих операций будет снижаться с $27 млрд в 2017 году до $7 млрд в 2018 году и до $1,5 млрд в 2019-2020 годах.

"В целом главное отличие текущего прогноза от прогноза апреля - это пересмотренная динамика инвестиций, инвестиционной активности весь трехлетний период", - пояснил М.Орешкин улучшение прогноза во ВВП на трехлетку.

"И активизация инвестиционного кредитования, и улучшение предсказуемости бизнеса, и активный рост конечного спроса - все это будет способствовать улучшению инвестиционной активности. Мы ожидаем, что в ближайшие 3 года рост инвестиционной активности будет держаться где-то в диапазоне от 4 до 5% и тем самым способствовать более высоким темпам экономического роста", - сказал министр.

"Инвестиционная активность пока еще продолжает восстанавливаться, она не достигла уровня 2013 года, поэтому здесь на первых этапах возможен быстрый рост, связанный с восстановлением инвестиционной активности", - добавил он.

М.Орешкин также отметил, что министерство традиционно подготовило и целевой сценарий прогноза, предусматривающий выход на темпы роста к 2020 году на уровне 3,1%. "Пока еще те меры, которые реализованы, их недостаточно для достижения обозначенных 3,1%, поэтому правительство продолжает работать, и в ближайшие кварталы будут предлагаться дополнительные меры и реализовываться меры, уже внесенные в план правительства", - сказал министр.

По словам М.Орешкина, дефицит бюджета РФ в текущем году ожидается на уровне ниже 2% ВВП, а к 2020 году должен сократиться до 0,8% ВВП. "Это связано с принятием нового бюджетного правила. Это в принципе хорошо описывает динамику того, что будет происходить с бюджетным дефицитом в предстоящий период", - пояснил министр отсутствие ожиданий по дефициту бюджета в обновленном макропрогнозе в отличие от апреля.

"Мы ожидаем, что и в этом году он (дефицит) будет около 2%, он будет ниже 2%. Благодаря этому будет снижаться к 2020 году до уровня 0,8%", - добавил М.Орешкин.

Он также сообщил, что Минэкономразвития в базовый сценарий макропрогноза заложило сохранение действующих налоговых ставок, в целевом сценарии обсуждаются разные развилки, но резких изменений ожидать не стоит.

"Базовый прогноз построен на действующей системе налогообложения", - сказал министр.

"В целевом сценарии возможны развилки, они еще продолжают обсуждаться. Пока новостей нет. В целом резких изменений здесь тоже ожидать не стоит", - отметил М.Орешкин.

Предложения по индексации тарифов в РФ в предстоящую трехлетку в обновленном макропрогнозе не изменились и продолжают исходить из принципа "инфляция минус", заявил министр.

"Те тарифы, которые предложены были в прогнозе в апреле, сохраняются неизменными. В целом у нас сохраняется полностью представленная политика тарифообразования на уровне "инфляция" - "инфляция минус", - сказал он.

Кроме того, по словам министра, активно идет реформа контрольно-надзорной деятельности.

Минэкономразвития, по словам его руководителя, ожидает в текущем году инфляцию на уровне 3,5-3,7%. "Несмотря на то, что прогноз по курсу, как я сказал, в целом соответствует тому, что у нас было в апреле, мы ожидаем даже более низкой инфляции - 3,5-3,7%", - сказал М.Орешкин, уточнив, что в настоящий момент инфляция в годовом выражении опустилась до уровня в 3,4%.

При этом, говоря о том, что в обновленном макропрогнозе заложен уровень инфляции в 2017 году в 3,7%, М.Орешкин подчеркнул, что в Минэкономразвития больше видят рисков того, что рост цен будет ниже этого уровня, чем выше.

"Мы считаем, что это в том числе будет открывать возможности снижения ставок для ЦБ, и благодаря смягчению ДКП ЦБ удастся вернуть инфляцию ближе к целевым значениям в 4% на конец 2018 года" - заявил министр.

Минэкономразвития повысило прогноз по оттоку капитала из РФ в 2017 году до $18 млрд с $8-10 млрд, сообщил министр экономического развития. "Некоторый пересмотр в сторону увеличения оттока у нас есть по 2017 году - мы ожидаем порядка $18 млрд", - сказал М.Орешкин.

"По 2018 году некоторое улучшение наоборот - мы ожидаем $7 млрд оттока", - добавил министр.

В апрельской версии прогноза Минэкономразвития в базовом сценарии ожидало отток капитала из РФ в 2017 и 2018 годах по $8-10 млрд в год.

М.Орешкин заявил, что текущий курс рубля практически соответствует фундаментальному значению Он не исключает, что до конца года может произойти символическое ослабление еще на 1-2 рубля к доллару.

"Текущий курс мы оцениваем как очень близкий к фундаментальному и не ожидаем кардинального изменения курса в ближайшие кварталы", - сказал министр экономического развития.

"Мы ожидаем некоторого ослабления рубля буквально на 1-2 рубля к текущему уровня до конца этого года, что будет связано с продолжающимся восстановлением внутреннего спроса и дальнейшим ростом импорта, который немножко будет поддавливать валютный курс. Но опять же - серьезных изменений обменного курса мы не ожидаем", - озвучил он ожидания по курсу рубля.

Ранее глава Минэкономразвития заявил, что считает текущий курс рубля обоснованным и ожидает сохранения его на нынешних значениях в ближайшие месяцы.

"Факторы, которые влияли на рубль в первом полугодии, уже не имеют такого значения, и мы ожидаем, что рубль будет достаточно стабилен и сохранится около текущих значений. Которые мы считаем обоснованными... Ожидаем стабильного рубля в ближайшие месяцы", - сказал он журналистам во вторник по окончании встречи с французским бизнесом.

В следующем году ускорение роста реальных доходов населения и реальных зарплат ожидается в связи с планируемой индексацией зарплат бюджетным работникам, сказал министр экономического развития.

Согласно озвученному прогнозу Минэкономразвития, рост реальных доходов населения в РФ в 2017 году ожидается на уровне 1,2%, в 2018 году - 2,1%, в 2019 году - 1,1%, в 2020 году - 1,2%. Реальный зарплаты, по прогнозу, в 2017 году вырастут на 3,1%, в 2018 году - на 3,9%, в 2019 году - на 1,3%, в 2020 году - на 1,5%.

"Мы видим ускорение динамики роста реальных заработных плат в экономике (в 2018 году). Мы видим, что в ближайшие шесть месяцев пройдут индексации зарплат в бюджетном секторе", - пояснил министр скачок роста в 2018 году.

"Речь идет о полном выполнении указов президента от мая 2012 года. В соответствии с ними и будет производиться индексация", - ответил он на уточняющий вопрос - когда и на сколько будет произведена индексация бюджетным работникам.