Сценарий Орешкина–Медведева победил идеи Кудрина и Титова - газета

31 августа. FINMARKET.RU - Общественные баталии вокруг выбора наилучшей экономической стратегии между "планом Кудрина" или "стратегией бизнес-омбудсмена Титова" оказались бессмысленными. Кабинет Дмитрия Медведева строит поствыборный финансовый план, который станет продолжением нынешней политики затягивания поясов и высушивания экономики. В среду министры обсудили контуры налоговой и тарифной политики до 2020 года на основе базового сценария главы Минэкономразвития Максима Орешкина, пишет Независимая газета"

Вчера, отмечает "НГ" ни слова не было сказано о знаменитой "Стратегии-2020", которая, очевидно, "не пригодилась". Ее готовили с 2011 года чуть ли не 1 тыс. ученых и специалистов, но уже в апреле 2014-го Дмитрий Медведев признал, что реализация стратегии под угрозой невыполнения.

Впрочем, не упоминались и другие стратегии, которые еще в мае были представлены президенту, пишет "НГ". Тогда Владимир Путин предложил взять за основу правительственный план, но учитывать также предложения Центра стратегических разработок экс-министра финансов Алексея Кудрина (ЦСР) и Столыпинского клуба во главе с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

Зато вчера стали известны новые предложения Алексея Кудрина и Бориса Титова по модернизации управления экономикой. Бизнес-омбудсмен критически отозвался о предложении ЦСР создать новое министерство госуправления, которое прозвучало в связи с готовящейся "Стратегией-2024". России для развития экономики нужен штаб реформ, а не министерство госуправления, заявил бизнесмен. "Даже самые благие начинания в стране, где аппарат чиновников составляет не менее четверти всех работающих, - это война, где фронтальной атакой победить не получится. Против превосходящего соперника атака в лоб опасна и к победе не приведет", - считает Титов.

В Столыпинском клубе источник сообщил "НГ", что бизнес-сообщество не имеет никакого представления о стратегии правительства в поствыборный период. "У правительства есть свой "стратег" - Максим Орешкин, и его ведомство берет на вооружение те решения, которые кажутся им самыми актуальными. Нередко эти решения совпадают с тем, что предлагаем мы", - говорят в клубе.

"У нас нет представления о стратегии правительства в поствыборный период, - подтвердил "НГ" финансовый директор юридической компании BMS Law Firm Юрий Степанов. - Что касается финансового плана, скорее всего в нем применяются какие-то позиции из других стратегий, но в первую очередь, конечно, правительство ориентируется на ситуацию в ближайшей перспективе. Что касается налогов, можно ожидать новых шагов по увеличению их собираемости, а также повышения ставок налогов, так как внешние факторы стабильно негативные и улучшения их в краткосрочной перспективе не видно".

"Правительство придерживается консервативной бюджетной политики, которая, с одной стороны, не предполагает каких-то масштабных стимулирующих программ, а с другой стороны, не включает в себя непопулярные оздоровительные меры, к примеру, повышение пенсионного возраста. В поствыборный период скорее всего возрастет вероятность принятия непопулярных мер для оздоровления экономики, и это может создать определенные предпосылки для реализации какой-то стимулирующей программы действий, - сказал "НГ" ведущий аналитик AMarkets Артем Деев. - Но очень важно понимать, что корень проблем российской экономики не в том, что у нас мало ресурсов выделяется на институты развития, а в неэффективной работе всей государственной машины. Чтобы радикально изменить сложившуюся ситуацию и выйти на качественно более высокие темпы роста, необходимы реформа судебной системы, реальные механизмы борьбы с коррупцией и т.д. На данный момент мы не видим каких-то существенных предпосылок для полноценного реформирования, но не исключаем, что в поствыборный период они могут появиться".