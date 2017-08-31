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31 августа 2017 года 10:57
Россиянам выплатили более 9 млрд руб. долгов по зарплатам
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Евгений Курсков/ТАСС
31 августа. FINMARKET.RU - В 1-м полугодии 2017 года более 568 тыс. россиян получили ранее задержанную работодателями зарплату. Всего же в ходе проверок, которые провела Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), гражданам выплатили более 9,2 млрд рублей. Руководитель ведомства Всеволод Вуколов рассказал "Известиям", что по сравнению с 1-м полугодием 2016 года практически во всех основных отраслях экономики снижается число предприятий-должников. Тем не менее, по данным Росстата, сейчас работодатели задолжали своим сотрудникам более 3 млрд рублей. Эксперты считают, что сумма реальных долгов больше, так как статистика не учитывает тех, кто получает зарплату в конвертах. С начала этого года территориальные органы Роструда провели порядка 19 тыс. проверок, в ходе которых выявили почти 51 тыс. случаев задержки зарплаты. Это на 20% меньше, чем в 2016 г. Как отметил В.Вуколов, в последнее время работодатели стали более ответственно подходить к вопросам, связанным со своевременной выплатой зарплаты, в частности, реже нарушаются сроки авансовых выплат, расчетов при увольнении и выплаты отпускных. Глава Роструда напомнил, что задержка зарплаты даже на один день считается серьезным нарушением трудового законодательства. "Причем недостаток средств на выплату заработной платы не освобождает работодателя от административной ответственности, а при длительной задержке - и от уголовной", - пояснил он. На выплатах сказались внесенные в прошлом году изменения в законодательство, касающиеся сроков оплаты труда и ужесточающие ответственность работодателей за задержку зарплаты, полагают в пресс-службе ведомства. В частности, теперь работодатель обязан выплачивать зарплату не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Расчет при увольнении производится с сотрудником непосредственно в день увольнения. А штрафы за невыплату зарплаты для работодателей увеличились. Также изменился размер компенсации работникам за задержку заработной платы. В 2016 году он составлял 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки. В этом году - 1/150. Вопрос задолженности по зарплате находится на контроле Роструда. Ведомство тесно сотрудничает со Следственным комитетом, прокуратурой, общественными организациями, объединениями профсоюзов и работодателей. С января по июль этого года региональные межведомственные комиссии по ликвидации долгов по зарплате отправили в прокуратуру и Следственный комитет 776 материалов, на основании которых возбуждено 95 уголовных дел. За тот же период годом ранее было возбуждено 57 уголовных дел.
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Евгений 31.08.2017
А ПОЧЕМУ В СПИСКЕ ЗАВОДА СТРОММАШИНА В ГОРОДЕ КОХМА???
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