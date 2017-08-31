Россиянам выплатили более 9 млрд руб. долгов по зарплатам

31 августа. FINMARKET.RU - В 1-м полугодии 2017 года более 568 тыс. россиян получили ранее задержанную работодателями зарплату. Всего же в ходе проверок, которые провела Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), гражданам выплатили более 9,2 млрд рублей.

Руководитель ведомства Всеволод Вуколов рассказал "Известиям" , что по сравнению с 1-м полугодием 2016 года практически во всех основных отраслях экономики снижается число предприятий-должников. Тем не менее, по данным Росстата, сейчас работодатели задолжали своим сотрудникам более 3 млрд рублей. Эксперты считают, что сумма реальных долгов больше, так как статистика не учитывает тех, кто получает зарплату в конвертах.

С начала этого года территориальные органы Роструда провели порядка 19 тыс. проверок, в ходе которых выявили почти 51 тыс. случаев задержки зарплаты. Это на 20% меньше, чем в 2016 г.

Как отметил В.Вуколов, в последнее время работодатели стали более ответственно подходить к вопросам, связанным со своевременной выплатой зарплаты, в частности, реже нарушаются сроки авансовых выплат, расчетов при увольнении иотпускных.

Глава Роструда напомнил, что задержка зарплаты даже на один день считается серьезным нарушением трудового законодательства. "Причем недостаток средств на выплату заработной платы не освобождает работодателя от административной ответственности, а при длительной задержке - и от уголовной", - пояснил он.

На выплатах сказались внесенные в прошлом году изменения в законодательство, касающиеся сроков оплаты труда и ужесточающие ответственность работодателей за задержку зарплаты, полагают в пресс-службе ведомства. В частности, теперь работодатель обязан выплачивать зарплату не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Расчет при увольнении производится с сотрудником непосредственно в день увольнения. А штрафы за невыплату зарплаты для работодателей увеличились.

Также изменился размер компенсации работникам за задержку заработной платы. В 2016 году он составлял 1/300 от ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день просрочки. В этом году - 1/150.

Вопрос задолженности по зарплате находится на контроле Роструда. Ведомство тесно сотрудничает со Следственным комитетом, прокуратурой, общественными организациями, объединениями профсоюзов и работодателей. С января по июль этого года региональные межведомственные комиссии по ликвидации долгов по зарплате отправили в прокуратуру и Следственный комитет 776 материалов, на основании которых возбуждено 95 уголовных дел. За тот же период годом ранее было возбуждено 57 уголовных дел.