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31 августа 2017 года 10:42
Цены в России вышли из-под влияния рубля
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Руслан Шамуков /ТАСС
31 августа. FINMARKET.RU - Потребительские цены часто снижаются в августе – сентябре из-за сезонного удешевления овощей и фруктов, но на этот раз упали неожиданно сильно, пишут "Ведомости", ссылаясь на мнение экономистов. По данным Росстата, дефляция за неделю 22–28 августа составила 0,2%, и это рекорд за 14 лет. Годовая инфляция замедлилась – 3,4–3,5% – существенно ниже целевого уровня Центробанка в 4%. Это исторический минимум, констатирует экономист "ВТБ капитала" Александр Исаков. В августе Минэкономразвития ждет дефляцию в 0,3–0,5% (по данным Росстата, к 28 августа она составила 0,4%), годовую инфляцию – в 3,3–3,6%, а по итогам всего 2017 года – в 3,8%. Тренд на снижение цен в этом году проявился рано, рассуждает Орлова, еще в течение июля инфляция замедлилась с 0,4 до 0,1%. И в целом с начала года цены ведут себя лучше ожиданий, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Свой вклад в замедление инфляции вносит достаточно слабый спрос, добавляет Орлова: туристический поток за рубеж этим летом гораздо больше, чем прошлым, а это уменьшает внутренний спрос. Но ключевой фактор – снизилось влияние курса рубля на рост цен, подчеркивает она. В начале лета национальная валюта ослабла к доллару с 56–57 до 60 руб., был риск, что уже в августе это скажется на ценах и они либо не снизятся вовсе, либо снизятся незначительно, отмечает Орлова. Но этого не случилось и может уже не случиться, поскольку рубль снова укрепляется и возвращается к 58 руб./$, указывает она: экономика будет привыкать к тому, что периоды ослабления курса рубля не приводят к моментальной инфляции, и это очень позитивный фактор для инфляционных ожиданий. Зависимость инфляции от изменения курса снизилась и при укреплении рубля, и при ослаблении, говорил директор департамента ЦБ Александр Морозов. Сейчас курс рубля оказывает минимальное влияние на цены на продовольственные товары, согласен главный экономист БКС Владимир Тихомиров, но это связано с сезонным фактором: с середины июля до конца сентября доля импорта сильно уменьшается. Затем произойдет разворот: доля импорта начнет расти и достигнет пика к I–II кварталу 2018 г., и курс рубля вновь станет сильно влиять на цены, отмечает он.
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