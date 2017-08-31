Системы защиты интернет-трафика протестируют на сайте госуслуг

31 августа. FINMARKET.RU - В России начали внедрять российские сертификаты шифрования (SSL) интернет-трафика. Пилотные испытания будут проведены на портале госуслуг и сайтах проектов национальной поисковой системы "Спутник", рассказал "Известиям" советник президентаГерман Клименко.

SSL-сертификаты - это уникальная цифровая подпись сайта, необходимая для организации защищенного соединения между браузером пользователя и сервером. Обычные сайты используют для обмена данными протокол HTTP, ресурсы с сертификатом - защищенный HTTPS. Такое соединение обеспечиваетданных, которыми интернет-пользователь обменивается с сервером. Если злоумышленник сможет перехватить этот трафик, без ключей шифрования ему не удастся узнать содержимое передаваемой информации.

По словам директора Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Ильи Массуха, сегодня все российские сайты используют иностранные сертификаты SSL, а сертификат можно отозвать, а как только он будет отозван, соединение перестает быть шифрованным и защищенным. "Российский трафик можно будет расшифровать", - резюмирует И.Массуха. Таким образом, Россия стала "сертификатозависимой" страной.

Между тем, по словам руководителя проекта "Нетоскоп" Павла Храмцова, в России создан государственный стандарт шифрования, который уже активно используется в электронно-цифровых подписях. Но для широкого использования российских сертификатов нужно, чтобы их поддерживали браузеры. По словам П.Храмцова, сегодня отечественные сертификаты поддерживает браузер "Спутник", существует также специальный модуль для Mozilla Firefox, который делает эту программу совместимой с отечественными SSL. Кроме того, отечественные сертификаты поддерживаются всеми браузерами, собранными на открытом коде.

"При этом наш протокол шифрования надежнее и быстрее, чем иностранный, - подчеркнул эксперт.

Глава проекта "Спутник" Максим Хромов отметил, что их браузер поддерживает российские сертификаты шифрования. И "Спутник" сейчас готовится провести эксперимент по внедрению российских SSL на все свои ресурсы (это поисковая система, новостной и картографический сервисы и др.).

"Работа российского сертификата не создаст трудностей для пользователей, - пояснил М.Хромов. - Если браузер поддерживает отечественное шифрование, то будет использовано оно. В противном случае будет подключение через иностранные SSL-сертификаты".

И.Массуха считает, что отечественные сертификаты шифрования нужно внедрять постепенно, начав с государственных сайтов.

В Минкомсвязи подтвердили, что само ведомство, Ростелеком и ведущие российские разработчики криптографического оборудования совместными усилиями внедряют отечественный SSL-сертификат.

"Разработанная модель на примере "Спутника" должна поддерживать все существующие мировые SSL-сертификаты, включая отечественный, - сообщили в пресс-службе министерства. - Решение находится на стадии тестирования. Его готовы предоставить всем заинтересованным разработчикам браузеров. Отечественный сертификат бесплатен для пользователей".

В Минкомсвязи отметили, что использование отечественного SSL-сертификата позволит повысить защищенность передаваемых персональных данных для портала госуслуг.