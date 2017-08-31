За нарушения в работе с должниками сможет покарать только сам ЦБ

31 августа. FINMARKET.RU - Банк России встал на сторону кредиторов в вопросе их ответственности за жесткое обращение с должниками, приняв решение сам оценивать поведение поднадзорных ему организаций.

Как стало известно "Коммерсанту" , Национальный совет финансового рынка (НСФР) в связи с участившимися случаями привлечения кредитных организаций к ответственности за нарушение закона о взыскании долгов физлиц (230-ФЗ), предусмотренной КоАП, обратился за разъяснениями в ЦБ РФ. По мнению НСФР, формулировка "совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и (или) в его интересах (за исключением кредитных организаций)", которая содержится в ч. 1 ст. 14.57 КоАП, относится только к лицам, действующим от имени или в интересах кредитора, а на самих кредиторов не распространяется. При таком толковании кредитные организации не являются субъектом ответственности, предусмотренной данной статьей, независимо от того, действуют ли они в качестве кредитора или в интересах иного кредитора, полагают в НСФР.

Банк России с такой трактовкой согласился. В ЦБ "Ъ" пояснили, что, согласно указанной статье КоАП, кредитные организации исключены из числа субъектов по административной ответственности за совершение действий, нарушающих нормы закона 230-ФЗ. "По действующему законодательству ЦБ осуществляет надзор и контроль за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами законодательства, в том числе федеральных законов", - уточнили там.

Как заявили в, в случаяхкредитной организацией норм закона о взыскании долгов физлиц жалобы и обращения должны быть направлены в Банк России для рассмотрения и в случае выявления нарушений применения необходимых мер воздействия, в частности направления предписаний.

Фактически из ответа ЦБ следует, что регулятор рынка взыскания долгов физлиц - ФССП не имеет права штрафовать банки за нарушение профильного закона по ряду оснований. К ним относятся, в частности, самые распространенные нарушения при взыскании - превышение количества телефонных звонков, текстовых, голосовых и иных сообщений должнику, а также отказ при общении с должником представиться и назвать организацию. По словам главы НСФР Андрея Емелина, ответственность банков, в том числе за нарушение 230-ФЗ, определятся ст. 74 закона "О Центральном банке". "Меры ответственности, предусмотренные данной статьей КоАП, могут применяться исключительно к коллекторам, - отмечает он.- Нет никаких юридических оснований распространять их на кредитные организации".

В случае если ФССП продолжит применять к кредитным организациям административные меры по данным основанием и практика станет массовой, Банк России готов выступить с публичными разъяснениями, указывают источники "Ъ", знакомые с позицией регулятора.

Эксперты сходятся во мнении, что ЦБ не вправе толковать закон, а банки, таким образом, пытаются избежать каких-либо санкций за нарушение закона о взыскании долгов физлиц.