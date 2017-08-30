Средства ФНБ контролироваться будут жестко

30 августа. FINMARKET.RU - Правительство ужесточилоза средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые идут на финансирование мегапроектов, например, на строительство железных и автомобильных дорог.

Часть(как и вливающегося в него с февраля следующего года Резервного фонда) входит в международные резервы России, которые на 18 августа составляли, по данным Банка России, $419,9 млрд.

В ФНБ на 1 августа было 4,4 трлн руб. ($74,72 млрд). Свыше 800 млрд руб. раскассированы по 11 проектам, которые должны помочь перезапустить рост экономики. Теперь, отмечает "Российская газета" , Минэкономразвития будет проводить плановые и внеплановые проверки строек и направлять сводный доклад в правительство, Минфин, Счетную палату и Росфинмониторинг. Ведомство получило статус координатора мониторинга и контроля проектов с участием средств ФНБ. Постановление правительства об этом подписал премьер Дмитрий Медведев.

Основным получателем средств ФНБ являются "РЖД". Росавтодору выделено 150 млрд руб. на строительство Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД), столько же - на сооружение АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии.

Минэкономразвития сможет инициировать решение о прекращении финансирования проекта, если выяснится, что деньги расходуются нецелевым образом. Например, лежат на депозите в банке.

Как считает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич, система выделения средств из ФНБ становится более гибкой.

Теперь доля средств фонда в объеме проекта может превышать 40% (но не более 80%), но за эти дополнительные деньги должен быть предоставлен надежный залог. Это расширяет возможности привлечения инвесторов и при этом обеспечивает сохранность средств ФНБ. Возможность реализации новых проектов с привлечением средств ФНБ сохраняется, поскольку установлено, что на эти цели может быть использовано до 60% фонда, отмечает Е.Гурвич.

Однако пока неясно, будут ли разморожены тефонда, которые зарезервированы под новые самоокупаемые инфраструктурные проекты. Закон о слиянии ФНБ и Резервного фонда предусматривает приостановку инвестиций из ФНБ в проекты, начатые после 1 января 2018 года. "Заморозка" должна действовать, пока средства ФНБ не достигнут 7% ВВП (сейчас - 4,8%). "Это уже повод задуматься об эффективности трат из ФНБ, - отмечает руководитель направления "Финансы и экономика" Института современного развития Никита Масленников. - Раз государство вложило деньги, оно вправе требовать полного раскрытия информации от компаний, чьи проектные облигации выкупаются за счет средств фонда. Опыт олимпийских строек, по которым до сих пор идут судебные тяжбы, говорит о том, что надо взыскательнее смотреть на исполнение крупных проектов".

По словам Н.Масленникова, немаловажно и то, что в новых правилах мониторинга и контроля за исполнением проектов, на которые привлекаются средства ФНБ, прописаны и полномочия кредитных организаций, участвующих в их финансировании.