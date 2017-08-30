ЦСР предложил трансформацию всего госуправления

30 августа. FINMARKET.RU - Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина подготовил программу трансформации системы, которая станет частью разрабатываемой центром Стратегии социально-экономического развития России до 2024 года; сейчас ее анализом занимается рабочая группа в администрации президента, пишут "Известия" со ссылкой на свои источники.

"Среди предложений ЦСР - перевод системы госуправления на электронную платформу и создание новых органов власти: министерства госуправления, Федерального кадрового агентства и Административного трибунала. Эксперты полагают, что часть предложений не согласуется с нынешней системой госуправления, а тотальная цифровизация создает риск утечки данных", - говорится в публикации.

Вице-президент ЦСР, руководитель направления "Институты и общество" Мария Шклярук подтвердила изданию, что документ обсуждает рабочая группа в администрации президента, однако подчеркнула, что это не финальная версия программы.

"Одним из фокусов предложений ЦСР по трансформации госуправления действительно является переход к государству как платформе. Говорить об окончательной версии (программы - "Известия") нельзя, экспертные предложения ЦСР могут быть скорректированы в результате обсуждений. Для разных мероприятий - в том числе рабочих, в ходе которых некоторые предложения не были приняты - готовились разные тексты", - пояснила она.

Издание сообщает, что эксперты центра предлагают сформировать высокотехнологичные органы госвласти, принимающие решения в интересах граждан. Управление, основанное на поручениях министерствам, в ЦСР считают пережитком "неэффективной иерархической системы".

Кроме того, специалисты ЦСР отмечают, что переход на цифровую платформу позволит к 2024 году снизить затраты на госаппарат с 2,5% до 1,75% госрасходов и повысить уровень цифровизации всех процессов с 5% до 50%, пишут "Известия".