Рекордный урожай приведет к дефляции в августе

30 августа. FINMARKET.RU - Очередной рекорд по урожаю зерновых в России может привести к месячной дефляции и уходу инфляции ближе к 3,6–3,8% по итогам года, пишут "Известия", опросившие экономистов.. При этом в августеможет составить 0,3% — впервые за всю историю. По оценкам агроэкспертов, в 2017 году будет собрано порядка 120–130 млн т зерна, что заметно лучше результата 2016 года (121 млн т). Ожидания высокого урожая уже привели к снижению рыночных цен, что будет сказываться на инфляции в ближайшие месяцы.

Урожай зерновых в этом году может превзойти рекордный результат прошлого года. Пока Минсельхоз дает скромные оценки 103–105 млн т, эксперты предсказывают значительно более высокий уровень сбора зерна. Президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин дал"Известиям", что урожай может превысить 120 млн т. Директор аналитического центра "СовЭкон" Андрей Сизов считает, что цифра будет еще выше — 127,6 млн т. По его словам, если эта планка будет достигнута, то это будет абсолютный рекорд, превышающий достижения 1978 года, когда было собрано 127,4 млн т.

Существенно за пределы целевого ориентира Центробанка в 4% инфляция по итогам года не выйдет, считают эксперты. В Минэкономразвития "Известиям" уточнили, что вклад колебаний урожайности зерновых в совокупный потребительский и инвестиционный спрос не превышает 0,1 процентного пункта. В Банке России сообщили, что не видят рисков резких изменений инфляции в связи с поступлением урожая зерновых, а "в настоящее время инфляция находится около целевого уровня".