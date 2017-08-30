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30 августа 2017 года 09:20

Половина профицита бюджетов регионов приходится на Москву

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Сергей Фадеичев/ТАСС
Сергей Фадеичев/ТАСС
30 августа. FINMARKET.RU - Бюджеты регионов в январе—июле 2017 года, как и во все последние годы, закрыты с профицитом. При доходах субъектов РФ 6,09 трлн руб. их расходы составили 5,46 трлн руб., пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Минфина. Промежуточный профицит — 632 млрд руб. По итогам семи месяцев прошлого года этот показатель был в полтора раза меньше — 419 млрд руб. Эти цифры, отмечает "Ъ", отражают лишь "среднюю температуру" по регионам, искаженную финансовыми успехами Москвы: на ее долю по итогам семи месяцев пришлась почти половина общего профицита — 303 млрд руб. В целом по результатам полугодия профицитными были 47 регионов РФ, дефицитными — 38.

Впрочем, отмечает "Ъ", у большинства к концу декабря видимый избыток денег, скорее всего, исчезнет: большая часть расходов территорий приходится на конец года. В прошлом году общий профицит регионов также обернулся в итоге дефицитом — правда, совсем небольшим, всего 13 млрд руб. Это стало минимальным значением с докризисного 2007 года (в 2015-м этот дефицит был равен 172 млрд руб., в 2014-м — 448 млрд руб.).

Пока же рост профицита по итогам семи месяцев объясняется тем, что доходы в этом году растут быстрее расходов.

Ситуацию относительного благополучия (там, где она есть) губернаторы используют для того, чтобы сократить накопленные (в том числе ради исполнения майских указов) внушительные региональные долги.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  регионы,  бюджеты

 
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