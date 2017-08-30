Половина профицита бюджетов регионов приходится на Москву

30 августа. FINMARKET.RU -регионов в январе—июле 2017 года, как и во все последние годы, закрыты с профицитом. При доходах субъектов6,09 трлн руб. их расходы составили 5,46 трлн руб., пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на данные Минфина. Промежуточный профицит — 632 млрд руб. По итогам семи месяцев прошлого года этот показатель был в полтора раза меньше — 419 млрд руб. Эти цифры, отмечает "Ъ", отражают лишь "среднюю температуру" по регионам, искаженную финансовыми успехами Москвы: на ее долю по итогам семи месяцев пришлась почти половина общего профицита — 303 млрд руб. В целом по результатам полугодия профицитными были 47 регионов РФ, дефицитными — 38.

Впрочем, отмечает "Ъ", у большинства к концу декабря видимый избыток денег, скорее всего, исчезнет: большая часть расходов территорий приходится на конец года. В прошлом году общий профицит регионов также обернулся в итоге дефицитом — правда, совсем небольшим, всего 13 млрд руб. Это стало минимальным значением с докризисного 2007 года (в 2015-м этот дефицит был равен 172 млрд руб., в 2014-м — 448 млрд руб.).

Пока же рост профицита по итогам семи месяцев объясняется тем, что доходы в этом году растут быстрее расходов.

Ситуацию относительного благополучия (там, где она есть) губернаторы используют для того, чтобы сократить накопленные (в том числе ради исполнения майских указов) внушительные региональные долги.