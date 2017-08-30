Минэкономразвития придумало, как заставить людей работать эффективнее

30 августа. FINMARKET.RU - "Ведомости" пишут о предложениях Минэкономразвития о повышении производительности труда, которые будут обсуждаться в среду на президиуме президентского совета по приоритетным проектам. Это часть плана Минэкономразвития по ускорению роста экономики, который может войти в предвыборную программу президента Владимира Путина, рассказывают чиновники. Достоверность материалов подтвердил представитель Минэкономразвития.

Увеличение производительности труда уже было в программе Путина – в майских указах в 2012 г. он поставил цель увеличить ее в 1,5 раза до 2018 г. Но задачу выполнить не удалось. Темпы ее роста падали – с 3,5% в 2012 г. до 0,7% в 2014., а в 2015 г. она и вовсе сократилась на 2,2%.

В базовом варианте макроэкономического прогноза Минэкономразвития ждало незначительного ускорения роста производительности – с 1,6% в 2018 г. до 1,9% в 2020 г. Но в целевом, предусматривающем стимулы, – более быстрого роста: на 2,9% в 2020 г. Министерство рассчитывает, что повышение производительности при оптимистичном сценарии добавит от 0,15 п. п. в рост ВВП в 2018 г. до 1 п. п. в 2021 г. Цена программы – около 30 млрд руб. за четыре года, основные расходы в 2020 г., и в первую очередь – на трудоустройство сотрудников.

Необходимые для программы законы должны быть приняты к 15 марта 2018 г., а меры делятся на два блока. Первый – улучшение условий для всего бизнеса: создание федерального центра компетенций (первый вариант должен быть готов к октябрю 2017 г.), сети таких центров в регионах, снижение административных барьеров, стимулирование производительности. Второй – для пилотных проектов, в которых участвуют отобранные компании: им государство поможет и деньгами, оплатив консультантов.

Среди стимулов – пакет налоговых мер, например расширение оснований для получения инвестиционного налогового кредита и снижение ставки по нему. Модернизацию предлагается поддержать также льготным лизингом и займами под 1% через Фонд развития промышленности (ФРП). Часто оборудование берется в лизинг в Китае и ставки довольно высокие, поддерживает идею Роман Федотов, заместитель гендиректора KMIZ Medical Instruments, которая ранее участвовала в программе повышения производительности труда в Татарстане (субсидировались проекты).