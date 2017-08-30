С 1 сентября запускается крупнейшая реформа авиастроения

30 августа. FINMARKET.RU - В ближайшее время Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) приступит к проведению крупнейшей реформы отрасли, пишет "КоммерсантЪ". Помимо кадровых перестановок, которые произойдут в "Гражданских самолетах Сухого" (ГСС) и корпорации "Иркут", изменится схема управления авиапромом: ОАК объединится со своим гражданским дивизионом в единое юридическое лицо, которое будет одновременно и корпоративным центром корпорации, и управляющим ее гражданскими проектами, в частности МС-21 и SSJ 100. Этот шаг станет для ОАК первым для перехода на единую акцию. По сведениям “Ъ”, изменения будут юридически оформлены на заседании советов директоров ОАК, "Иркута" и ГСС, которые состоятся уже 1 сентября.

О предстоящей реформе авиастроительной отрасли “Ъ” рассказали несколько топ-менеджеров предприятий промышленности, собеседник в Минпромторге и источник в аппарате правительства. По их словам, речь идет об объединении ОАК, "Иркута" и ГСС в единое юридическое лицо. Новая структура будет совмещать функции как корпоративного центра «единого операционного холдинга», так и функцию управления гражданскими программами ОАК. В 2016 году совет директоров ОАК принял решение о формировании четырех дивизионов: гражданского, военного, транспортного и стратегического.

По словам источников “Ъ” в авиапроме, создание юридического лица на базе гражданского дивизиона не случайно: в условиях сокращения гособоронзаказа правительство делает ставку на развитие гражданского сегмента, который по своим объемам «не уступает военным программам». Правда, гражданская составляющая ОАК не является беспроблемной. Так, среднемагистральный МС-21 еще не запущен в серийное производство, а поставки ближнемагистрального SSJ 100 сталкиваются со сложностями. Несколько источников “Ъ” отмечают, что ОАК взяла за основу модель преобразований концерна Airbus: "Европейский опыт оказался успешным — сократились уровни управления, оптимизировались издержки".