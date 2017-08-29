ЦБ гарантировал непрерывность деятельности банка "Открытие"

29 августа. FINMARKET.RU -сделал заявление о комплексе мер по повышению финансовой устойчивости банка "ФК Открытие". Он станет первым банком, в отношении которого применяется новая схема оздоровления с участием Фонда консолидации банковского сектора.

В тексте ЦБ говорится следующее:

"Банк России принял решение о реализации мер, направленных на повышение финансовой устойчивости ПАО"Финансовая Корпорация Открытие" (г.Москва). В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора.

Реализация мер по повышению финансовой устойчивости банка осуществляется в сотрудничестве с действующими собственниками и руководителями банка, что позволит обеспечить непрерывность его деятельности на рынке банковских услуг и осуществить в последующем все необходимые мероприятия с целью дальнейшего развития деятельности банка.

Банк продолжит работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Банк России будет оказывать финансовую поддержку банку, гарантируя непрерывность его деятельности.

Приказом Банка России от 29.08.2017 № ОД-2469 в соответствии со статьями 189.25, 189.26, 189.31 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ назначена временная администрация по управлению ПАО Банк "Финансовая Корпорация Открытие". В состав временной администрации вошли сотрудники Банка России и ООО "УК ФКБС".

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится. Механизм конвертации средств кредиторов в акции (bail-in) не применяется.

Финансовые организации и специализированные сервисы, входящие в группу банка, в том числе Публичное акционерное общества Страховая Компания "Росгосстрах", Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ", Публичное акционерное общество "Росгосстрах Банк", АО "НПФ ЛУКОЙЛ-гарант", АО "НПФ Электроэнергетики", ОАО "НПФ "РГС", АО "Открытие Брокер", а также "Точка" и Рокетбанк продолжат функционировать в нормальном режиме и обслуживать клиентов.

Банк создан 15 декабря 1992 года. Банк является системно значимой кредитной организацией, по объему активов занимает 8-е место. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений".