Минэкономразвития: рост ВВП РФ в августе превысит 2%

Рост ВВП РФ в августе превысит 2%, объявило Минэкономразвития. В министерстве не исключают, что по итогам года рост также превысит 2%, что выше ожиданий

29 августа. FINMARKET.RU - Глава МинэкономразвитияМаксим Орешкин ожидает ускорения ростаРФ в августе до уровня выше 2%, по итогам 2017 года рост экономики также превысит 2%.

"Мы ожидаем, что рост (ВВП в годовом выражении) уже в августе вернётся к отметке выше 2%, и в целом по году мы получим значение выше 2%", - сказал он журналистам по окончании встречи с французским бизнесом.

На прошлой неделе ЦБ РФ повысилпо годовому росту ВВП в 3-м квартале и по росту инвестиций. При этом регулятор не исключил, что рост ВВП в 2017 году может быть выше ранее ожидавшихся 1,3-1,8%.

Ранее Минэкономразвития пересмотрело макропрогноз на ближайшую трехлетку в сторону более оптимистичных показателей курса рубля и роста ВВП.

Официальный прогноз Минэкономразвития по росту ВВП РФ в 2017 году - 2,0%, при этом глава Минэкономразвития еще в конце июля заявил, что рост может превысить 2%. Ожидалось, что официально уточенный прогноз министерство представит в конце августа.

ЦБ на заседании совета директоров 28 июля подтвердил свой прогноз по росту ВВП на 2017 год в интервале 1,3-1,8%.

В части текущего курса рубля М.Орешкин считает, что он обоснован и ожидает сохранения его на нынешних значениях в ближайшие месяцы.

"Факторы, которые влияли на рубль в первом полугодии, уже не имеют такого значения, и мы ожидаем, что рубль будет достаточно стабилен и сохранится около текущих значений. Которые мы считаем обоснованными... Ожидаем стабильного рубля в ближайшие месяцы", - сказал он.

Новые санкции США предоставляют европейским компаниям дополнительные возможности по расширению сотрудничества с Россией, считает Максим Орешкин.

"Затрагивали вопрос санкций, затрагивали вопрос нового законодательства со стороны США. Здесь я отметил, что реакция со стороны европейских партнеров, европейских компаний она носит более положительный характер, поэтому на отношения между Россией и Европой эта ситуация накладывает очень небольшое влияние", - сказал министр.

"Даже можно сказать, что дает новые возможности для европейских партнеров, они это понимают и активно собираются развивать свой бизнес в России", - заявил М.Орешкин журналистам.