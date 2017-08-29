Генпрокуратура: МПР нужно лучше следить за состоянием атмосферы

29 августа. FINMARKET.RU -проинформировала главу Минприроды Сергея Донского об ошибке Росгидромета, которая привела к "катастрофическим последствиям" от урагана 29 мая в Москве и Подмосковье и попросила главуСергея Донского активизировать работу "по повышению точности прогнозирования Росгидрометом опасных природных явлений, приводящих к стихийным бедствиям". Об этом сообщил "Коммерсанту" официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, жертвами прошедшего в Москве и Московской области 29 мая урагана стали 16 человек, ранения получили около 200; повреждено более 30 тыс. деревьев, свыше 2 тыс. автомобилей, кровли сотен зданий, нарушено электроснабжение в жилых помещениях 18,3 тыс. граждан - по предварительным оценкам, размер причиненного ущерба составил около 200 млн руб..

Прокуроры пришли к выводу, что одной из причин катастрофических последствий стихийного бедствия 29 мая стал неточный прогноз, предоставленный ФГБУ "Центральное УГМС". Согласно этому прогнозу 29 и 30 мая в регионе порывы ветра при грозе не должны были превысить 17-22 м/с.

Генпрокуратура также рекомендует С.Донскому усилить контроль над деятельностью подведомственного министерству Росгидромета "по формированию государственной сети по наблюдению за состоянием окружающей среды и ее загрязнением". Как рассказал А.Куренной, сегодня государственная сеть мониторинга атмосферного воздуха отсутствует в Адыгее, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Калмыкии, Марий Эл, Чечне, Ненецком автономном округе, а также Алтайском крае.

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха не ведутся в 45 городах с населением свыше 100 тыс. человек, а в трети городов РФ количество действующих стационарных постов государственной сети наблюдений не соответствует нормативам.

Кроме того, Росгидрометом не повсеместно организовано "измерение концентраций в атмосферном воздухе наиболее опасной для человека мелкодисперсной пыли, а также определение содержания в атмосфере стойких органических загрязнителей, включая диоксины".

По словам А.Куренного, метеорологи сообщали МПР о необходимости совершенствования организации государственной наблюдательной сети, но "министерством должных мер не принималось". Прокуроры рекомендуют природоохранному ведомству организовать мониторинг концентраций в атмосферном воздухе мелкодисперсной пыли, иных опасных элементов, включая диоксины, содержащихся в правительственном перечне.