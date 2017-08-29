Ювелирный набор путешественника - не дороже $25 тыс.

29 августа. FINMARKET.RU - В России продолжается сезон отпусков, в том числе - заграничных. И абсолютное большинство собирающихся в путь женщин непременно возьмут с собой шкатулку с украшениями либо положат несколько кулонов и колец в косметичку. А в поездке возможен поход по заграничным ювелирным магазинам, чтобы прикупить что-либо на память о поездке.

Однако, пишет "Российская газета" , существуют жесткие правила вывоза из страны и ввоза в страну изделий из драгоценных металлов и камней. И тот, кто об этом забывает, рискует попасть в весьма неприятную историю перед отбытием за границу либо при возвращении.

Газета считает нелишним будет напомнить гражданам, выезжающим за границу, что при прохождении таможенного контроля всегда следует быть внимательными и осторожными, особенно если провозишь с собой крупную сумму денег,или антиквариат. Путешественникам, провозившим товары, подлежащие обязательному декларированию, необходимо внести их в таможенную декларацию и идти только через "красный коридор".

Банальная забывчивость же может обернуться обвинением в совершении преступления и - наказанием. Например, за уклонение от уплаты таможенных платежей можно получить 12 лет лишения свободы. Столько же - за контрабанду культурных ценностей. Обвинение в незаконном обороте драгметаллов может закончиться приговором к 7 годам лишения свободы.

О том, как законопослушным гражданам избежать подобных неприятностей, корреспонденту "РГ" рассказала представитель пресс-службы Федеральной таможенной службы Елена Грач.

"Начну с самого популярного вопроса, задаваемого нашим сотрудникам: сколько изделий из драгметаллов можно вывозить и ввозить. Да сколько угодно, если куплено для себя, а не товарная партия. Но только если общая стоимость не будет превышать $25 тыс.". Если превысит, придется заплатить таможенный сбор - 30% от указанной на чеках стоимости.

Право на перемещение через таможенную границу ювелирных изделий имеют юридические и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, стоящие на специальном учете в федеральном казенном учреждение "Российская государственная пробирная палата при Министерстве финансов РФ".

При покупке драгоценностей за границей необходимо сохранять чеки, чтобы предъявить их на таможне. Если чеков нет, то стоимость ввозимых товаров будет определяться по каталогам зарубежных брендов.

Кроме того важно, чтобы покупки не выглядели как коммерческая партия. Если в багаже обнаружится с десяток одинаковых часов, таможенники попросят объяснений.