Как хакеры похищали деньги с банковских счетов компаний

29 августа. FINMARKET.RU - В России выявлено масштабное заражение компьютерным вирусом пользователей крупнейших специализированных сайтов для бухгалтеров, юристов и директоров. С его помощьюрегулярно похищали деньги с банковских счетов компаний. Об этом сообщили специалисты компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB, пишет

Речь идет о заражении трояном Buhtrap - различные группировки хакеров использовали его долгое время для кражи денег у компаний и банков. Buhtrap попадал в общую сеть юрлица через компьютеры сотрудников, посещавших такие сайты и имевших доступ к дистанционному банковскому обслуживанию. Через систему "банк-клиент" троян выводил средства с банковских счетов компании.

По данным Group-IB, с августа 2015 года по февраль 2016 года с его помощью хакеры совершили 13 успешных атак на российские, похитив в общей сложности 1,8 млрд рублей. В двух случаях сумма хищений превысила уставный капитал банков в 2,5 раза.

Масштабные хищения в системах дистанционного банковского обслуживания фиксируются в России уже 10 лет. Только в прошлом году ежедневно происходило до 8 успешных атак, в результате которых в среднем злоумышленники похищали 3,8 млн рублей.

"Сейчас объем хищений у компаний с помощью троянов для ПК снижается - наиболее профессиональные преступные группы, на которые приходилась большая часть атак, переориентировались на целевые атаки на банки. Другие - набравшись опыта, стали искать жертв за пределами России", - говорится в сообщении компании.

В Group-IB считают, что справиться с подобным видом атак можно, регулярно проводя аудит всей IT-инфраструктуры компании. Особое внимание стоит обратить на защищенность веб-ресурсов, 86% из которых содержат как минимум одну критическую уязвимость. "Мы считаем, что пора вводить ответственность за безрассудное отношение к информационной безопасности", - подчеркивают в Group-IB.

Кроме того, в компании рекомендуют юрлицам, работающим с системами дистанционного банковского обслуживания, для борьбы с подобными киберугрозами своевременно обновлять все операционные системы, приложения и браузеры. Так, атака вируса Buhtrap происходит именно через уязвимости необновленной программы для выхода в Интернет.

Также необходимо правильно выстраивать архитектуру внутренней сети компании - компьютеры, которые работают с бухгалтерией, должны быть изолированы, а доступ во внешнюю сеть должен быть разрешен только по "белым спискам", советуют в Group-IB.