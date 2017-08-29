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29 августа 2017 года 09:25
Новые идеи Минпромторга по импортозамещению
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YAY/ТАСС
29 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг России изучает возможность импортозамещения парфюмерии и косметики. Сейчас, по словам участников рынка, даже произведенные в России кремы и духи на 90% состоят из импортных ингредиентов. Минпромторг подберет фабрики, которые могли бы производить необходимое сырье для российских и иностранных парфюмерных и косметических брендов. Это следует из протокола совещания в департаменте химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России, с которым ознакомились "Известия". Согласно документу, министерство должно запросить у отечественных заводов информацию об объемах и ассортименте производства сырья для парфюмерии и косметики. Получив ее, департамент Минпромторга попросит производителей этой продукции указать текущую потребность в химическом сырье и полимерной упаковке, прогнозируемые объемы потребления, а также "проблемные вопросы в части обеспечения материалами российского производства". "Сформированный перечень химических сырьевых материалов и полимерной упаковки будет проработан с компаниями химического комплекса в части возможности импортозамещения с учетом экономической целесообразности развития данного производства на территории России", - сообщили в пресс-службе Минпромторга. Председатель правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Татьяна Пучкова рассказала, что у некоторых компаний нет средств для запуска производства косметического сырья. По ее словам, за прошедшие 20 лет появилось множество новых высокотехнологичных продуктов, но Россия отстала в этом направлении. "В наших лабораториях до сих пор лежат "в заначке" многие интересные разработки, но, к сожалению, у компаний нет опыта и финансовых возможностей для запуска производства новых востребованных ингредиентов", - сказала Т.Пучкова. Она также отметила, в косметической промышленности используется до 2,5 тыс. наименований косметического сырья, отрасль подвержена изменениям и веяниям моды, поэтому до 20% этого ассортимента ежегодно сменяется. Сейчас в Россию ввозится до 90% компонентов . "Косметическая продукция потенциально влияет на здоровье людей, поэтому для ее производства необходимо качественное, хорошо очищенное сырье. Многие его виды, производимые в России, не соответствуют этим требованиям", - добавила Т.Пучкова. Согласно протоколу совещания в Минпромторге, ряд производств (Вяземский завод синтетических продуктов, Курчатовский институт, "ДМЭ Аэрозоль" и др.) готовы проработать вопрос расширения ассортимента выпускаемой продукции и ее доработки в соответствии с требованиями заказчиков.
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Ключевые слова: Минпромторг, импортозамещение, парфюмерия
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