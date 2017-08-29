Долги до 4 тыс. рублей спишут как подарки

29 августа. FINMARKET.RU - Минфинразрешил кредиторам списыватьзаемщиков на сумму до 4 тыс. руб. как подарки. Вчера опубликовано письмо министерства, позволяющее кредиторам не удерживать НДФЛ (или не сообщать в налоговые органы о невозможности его удержать) при списывании долгов до 4 тыс. руб. По закону в случае прощения долга у заемщика возникает экономическая выгода, то есть необходимость заплатить налог в размере 13%. Но теперь, говорится в разъяснении Минфина, "если отношения кредитора и должника по прощению долга по кредитному договору будут квалифицированы как дарение" и сумма подарка не превышает 4 тыс. руб., НДФЛ начислять не нужно.

Из многочисленных писем Минфина, посвященных прощению долга, это едва ли не первое в пользу налогоплательщиков, пишет "Коммерсант" . До сих пор министерство требовало начислять НДФЛ при прощении не только основного долга, но и предусмотренных договором санкций. Более того, сами кредиторы использовали тему налоговых последствий как способ воздействия на неплательщиков. Они представляли заемщику расчеты налога, который с них удержат в случае прощения долга, и предлагалидешевле.

Как правило, долг до 4 тыс. руб.- это так называемый хвост от непогашенной задолженности (чаще всего по небольшим кредитам, например, на покупку товаров). Таких долгов у кредиторов, по оценке независимого члена СРО МиР Александра Арифова, может быть "несколько сотен тысяч". "Взыскание таких долгов может обходиться дороже самого долга, а прощение требует дополнительных расходов на извещение налоговых органов", - отмечает зампред правления ОТП-банка Сергей Капустин.

Заинтересованы в послаблении и микрокредитные организации. "Мы сами думали о внедрении механизма дарения вместо прощения мизерных долгов, письмо Минфина подтвердило, что этот путь вполне законен", - отметил гендиректор smsfinance.ru Александр Артемов.

Инициативу Минфина участники рынка поддерживают, но сам механизм считают недоработанным. "Полагаю, что Минфин мог бы решить вопрос на законодательном уровне, приняв закон о необложении НДФЛ сумм прощения долга кредиторов в случае, когда заемщик попал в сложную финансовую ситуацию", - говорит А.Арифов. Он считает, что это действительно было бы выгодно и кредиторам, и должникам.