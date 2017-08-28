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28 августа 2017 года 11:11
На благоустройство парков в Москве потратят 50 млрд руб.
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Артем Коротаев/ТАСС
28 августа. FINMARKET.RU - Благоустройство Москвы вышло на новый уровень: к разрытым улицам и площадям этим летом добавились перекопанные парки и скверы. Город начал создавать новые и переделывать "объекты инфраструктуры отдыха" так же, как до этого улицы, – по единым стандартам, разработанным КБ "Стрелка". Расходы Москвы на парки превосходят бюджет любого города-миллионника, кроме Санкт-Петербурга. На территории для отдыха Москва, судя по программе "Развитие городской среды", запланировала выделить 50 млрд руб. До 25 августа структуры мэрии уже заключили контракты на создание и благоустройство в 2017 г. парков, скверов, набережных на 44,8 млрд руб., пишут "Ведомости", изучив сайты госзакупок. На программу "Моя улица", из-за которой летом было ограничено движение практически по всему центру Москвы, в 2017 г. из бюджета планировалось выделить 34,5 млрд руб., указано в той же программе "Развитие городской среды". На деле получилось больше: по подсчетам РБК в июле, город провел тендеры по программе более чем на 42 млрд руб. Годом ранее, судя по закону об исполнении бюджета, "Моя улица"» обошлась в 32 млрд руб. Никогда прежде город не тратил столько на благоустройство мест отдыха. К примеру, в 2016 г. расходы были в два с лишним раза меньше, отмечают "Ведомости". Этот год станет для столицы рекордным по числу вновь созданных парков, объяснил журналистам на прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин во время инспекции парка "Сад будущего" в районе Ростокино. В городе откроется 56 новых парков, пообещал он. Всего же за 2017 г. будет благоустроено 129 парковых и озелененных территорий. По стоимости подрядов на создание и благоустройство парков лидирует принадлежащий городу "Мосинжпроект" – за счет "Острова мечты" и "Зарядья", конкурс на создание которого выиграла "дочка" "Мосинжстроя". У него в портфеле заказы на 14,2 млрд руб. На 2-м месте – ООО "Пиццаротти И.Е.", которое контролирует итальянская Impresa Pizzarotti, известная по строительству "Диснейленда" под Парижем. Фирма выиграла подряд на "Парк будущего" за 11,4 млрд руб. Далее следуют подрядчики, выигравшие много конкурсов по "Моей улице", выяснили "Ведомости", изучив заключенные контракты. Из них самый большой пакет подрядов по работам в парках собрал "Москапстройинжиниринг".
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