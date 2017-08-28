Товары из ЕАЭС запретят смешивать с поставками из других стран

28 августа. FINMARKET.RU - Минфин объявил о пересмотре преференций при госзакупках товаров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — ведомство готовит новый приказ, предусматривающий, как и сейчас, предоставление 15-процентного стоимостного преимущества поставщикам союзной продукции. По замыслу Минфина, участники, в заявках которых присутствуют и иностранные товары, больше не смогут пользоваться привилегиями, даже если доля зарубежных меньше, чем союзных. Такая инициатива объясняется возможными злоупотреблениями — доля иностранных товаров может быть умышленно занижена в целях неправомерного получения преференций, пишет "Коммерсантъ".

Минфин разрабатывает проект нового приказа о предоставлении 15-процентной стоимостной преференции участникам госзакупок, предлагающим товары из стран. Документ заменит прежний приказ Минэкономики. Необходимость разработки нового приказа в Минфине объясняют передачей ведомству полномочий по регулированию контрактной системы. Сейчас документ проходит процедуру межведомственного согласования. В Минэкономики проекта пока не видели.

Действующий сейчас приказ Минэкономики предоставляет ценовые привилегии участникам госзакупок, предлагающим в своих заявках поставки из перечня товаров российского, армянского, белорусского, казахстанского и киргизского происхождения — начиная от продуктов, медицинских изделий и мебели и заканчивая промышленным оборудованием. Согласно приказу Минэкономики, если в закупках побеждает участник, предлагающий товар из стран ЕАЭС, контракт будет заключен по предложенной им цене. Для поставщиков иностранного товара в случае их победы предусмотрены менее выгодные условия — понижение на 15% цены контракта