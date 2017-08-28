Минстрой уточнил, кого можно считать обманутым дольщиком

28 августа. FINMARKET.RU - Включать в список обманутых дольщиков будут не всех подряд, а лишь тех, кто зарегистрировал договор в Росреестре. Такое уточнение делает минстрой. В сентябре регионы должны представить ему доработанные планы-графики или "дорожные карты" по обманутым дольщикам, рассказали "Российской газете" в ведомстве.

Сейчас официальные и экспертные оценки разнятся. По данным минстроя, в России примерно 76 тысяч человек, оплативших квартиры в 785 домах, но так и не ставших новоселами.

По неофициальным данным, обманутых дольщиков значительно больше - около 150 тысяч человек.

Возможно, такая разница появилась еще и из-за того, что не каждый человек, вложивший деньги и оставшийся в итоге без жилья, может получить официальный статус обманутого дольщика и рассчитывать на помощь государства.

С июля вступил в силу новый приказ минстроя "Об утверждении критериев отнесения граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, к числу пострадавших граждан и правил ведения реестра пострадавших граждан". В нем прописан ряд нововведений. Так, теперь реестр пострадавших, без включения в который невозможно претендовать на защиту государства, формируется по проблемным объектам и содержит сведения о самом объекте, застройщике и обманутых гражданах. В связи с нововведением, если стройка признана проблемной, то люди, которые в нее вложились, могут подавать заявления с требованием о включении в реестр пострадавших. Ранее же критерием включения в реестр был не сам факт "замороженной" стройки, а конкретная ситуация каждого дольщика, не получившего жилье.