Избыточные мощности интересны майнерам криптовалют

28 августа. FINMARKET.RU - Владельцы электростанций, мощности которых не находят спроса, стали предлагать избыточную электроэнергию в аренду с инфраструктурой. Это предложение вызвало большой интерес у майнеров виртуальных валют. Десятки обращений уже получили в "Евросибэнерго" (входит в En+ Олега Дерипаски), пишут "Ведомости"..

"У нас существенные резервы мощности в Сибири, на Урале и в европейской части России, оставшиеся после закрытия нескольких производств, – рассказывает представитель "Евросибэнерго". – Это больше 70 площадок с готовой инфраструктурой, включая возможность быстрого подключения к электрическим сетям и подстанциям, и недорогой электроэнергией. В июле мы запустили специализированный сайт с обзором наших площадок, чтобы привлечь инвесторов для создания новых промышленных производств".

После запуска сайта неожиданно основная масса запросов стала поступать от майнеров – это десятки обращений, говорит представитель компании, и заявки разные – от 100 кВт до 30 МВт. Пока сотрудничество в стадии обсуждения, договоры ни с кем не заключались, предупреждает он.

Криптовалюту можно получить двумя способами: купить на бирже за обычную валюту или включить вычислительные мощности в блокчейн – распределенный по разным компьютерам реестр данных, который подтверждает транзакции в криптовалюте, – и получать вознаграждение за их подтверждение.

Последний процесс называется майнингом криптовалюты, поясняют "Ведомости". Вычислительные мощности обеспечивают видеокарты или асики (ASIC – интегральная схема специального назначения), которые собирают в единую мощную вычислительную систему – ферму. Таким образом, основные вложения майнеров – это покупка видеокарт, электроэнергии и аренда помещений.

Сейчас некоторые майнеры действительно задумались, чтобы устанавливать фермы на электростанциях, говорит владелец майнинговой фермы Тимофей Ра. По его словам, цена на электричество имеет значение, если майнить биткоины, в этом случае стоимость электричества составляет около 30% затрат на майнинг. Если добывать криптовалюту Etherium, доля электричества в затратах будет 10–15%, говорит Ра. По его данным, некоторым майнерам удалось договориться о льготных условиях и они платят не 4,5 руб., а всего 2 руб. за 1 кВт ч.

Сейчас на майнинг приходится 0,1% энергопотребления в России, оценивают эксперты газеты, хранение и обработка данных очень энергоемки и Россия с ее избыточными мощностями и дешевой электроэнергией может стать для такого бизнеса привлекательной.