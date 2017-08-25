ЦБ повысил прогноз по годовому росту ВВП в 3-м квартале

ЦБ РФ повысил прогноз по годовому росту ВВП в 3-м квартале и по росту инвестиций. При этом регулятор не исключил, что рост ВВП в 2017 году может быть выше ранее ожидавшихся 1,3-1,8%

25 августа. FINMARKET.RU - Банк России повысил прогноз по приростув третьем квартале до 1,7-2,2% с 1,5-1,8%, следует из комментарияпо экономике.

"В целом годовой темп прироста ВВП в третьем квартале 2017 года будет выше, чем ожидалось ранее, и составит 1,7-2,2%. Это связано с более высоким (относительно предыдущего прогноза) годовым темпом прироста валового накопления", - поясняется в комментарии.

По оценке ЦБ, в квартальном сопоставлении с исключением сезонного и календарного факторов темп прироста ВВП во втором квартале ускорился до 0,7% с 0,6% кварталом ранее. По предварительным данным Росстата, во втором квартале годовой темп прироста ВВП достиг 2,5%.

По оценке ЦБ, восстановление экономической активности продолжится в третьем и четвертом кварталах, хотя это восстановление и будет происходить меньшими темпами по сравнению со вторым кварталом (как в годовом, так и в квартальном выражении).

"По итогам 2017 года годовой темп прироста выпуска товаров и услуг может оказаться выше, чем ожидалось ранее", - отмечает регулятор. Согласно последней оценке ЦБ, ВВП по итогам этого года увеличится на 1,3-1,8%.

В комментарии ЦБ говорится, что уточненный прогноз ВВП и его компонентов на 2017 год будет опубликован в сентябрьском выпуске доклада о денежно-кредитной политике.

Регулятор отмечает, что экономический рост в третьем квартале замедлится по сравнению со вторым кварталом, о чем свидетельствует, в частности, июльское замедление роста выпуска по основным видам экономической деятельности (кроме строительства). "Так, в промышленности произошло замедление восстановления производственной активности. Годовой темп прироста промышленного производства составил 1,1%, что оказалось ниже июльских оценок Банка России", - отмечается в комментарии.

ЦБ РФ улучшил прогноз по динамике роста инвестиций в основной капитал в третьем квартале после того, как в апреле-июне этот показатель продемонстрировал наилучшую динамику за 5 лет.

В начале августа ЦБ оценивал рост инвестиций в основной капитал во втором квартале в интервале 3,5-4,5% в годовом выражении. В новом комментарии о ситуации в экономике РФ, опубликованном ЦБ в пятницу, содержится новаяБанка России - рост на 6,3%.

Росстат не публиковал точные данные за второй квартал, основываясь на полугодовой цифре, можно было лишь предположить, что темпы роста инвестиций в апреле-июне превысили 6%. Минэкономразвития прогнозировало рост во втором квартале на 5-6%.

"Инвестиционный спрос увеличился значительнее, чем ожидалось. Компании активно закупали машиностроительную продукцию, в том числе импортного производства, на фоне произошедшего в начале года укрепления рубля. Кроме того, во втором квартале существенно вырос объем строительных работ, поддержку чему, как предполагается, оказывала реализация крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство моста через Керченский пролив и газопровода "Сила Сибири", - перечисляет ЦБ причины роста инвестиций.

"В результате во 2-м квартале 2017 г. годовой темп прироста инвестиций в основной капитал ускорился, по оценкам, до 6,3% с 2,3% кварталом ранее, достигнув, таким образом, максимальных значений начиная со второго квартала 2012 года", - отмечается в комментарии.

После роста во втором квартале, в июле сложилась неоднородная динамика индикаторов инвестиционной активности, пишет ЦБ. "Сократилось производство машин и оборудования, в основном за счет транспортных средств, а также электрооборудования. Это может указывать на то, что наблюдавшийся в мае-июне интенсивный рост производства инвестиционных товаров был связан с временными специфическими факторами, такими, как размещение больших объемов заказов на отечественных предприятиях. Импорт машиностроительной продукции в июле также сократился. При этом значительно ускорился рост объема строительных работ", - говорится в комментарии.

С учетом того, что увеличение вложений в основной капитал во втором квартале превысило оценки Банка России, прогноз годового темпа прироста данного показателя на III квартал пересмотрен вверх - до 4-5% с 2,5-4%.