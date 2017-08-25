Жителям Подмосковья могут снизить налоги на землю

25 августа. FINMARKET.RU - В Подмосковье подходит очередной срок пересмотра кадастровой оценки земли, актуализировать которую регионы обязаны раз в пять лет. И это может позитивно сказаться на величине земельных налогов, которые рассчитываются исходя из кадастровой стоимости. Как известно, в кризис 2014 года цены на недвижимость в столичном регионе упали - и до прежних значений пока не поднялись. А это значит, что после переоценкина землю у жителей региона могут быть снижены, пишет "Российская газета".

В этот раз оценка будет проводиться по новым правилам. Раньше ею занимались частные оценщики, которых область выбирала на аукционах или конкурсах. "Госконтракты заключались с теми, кто предлагал самую низкую цену за свои услуги", - говорит министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев, цитируемый газетой. Качество оценки при этом проверить было проблематично. По двум причинам: большие объемы работ - в области 3,3 миллиона земельных участков - и почти полное отсутствие методических указаний к оценке. Она осуществлялась на основе федеральных рекомендаций, которые оценщики могли принимать во внимание, а могли и не принимать. В результате в некоторых коттеджных поселках вдоль Новой Ригибыла оценена по 250 тысяч рублей за сотку при реальной рыночной цене в 900 тысяч. А на Рублево-Успенском шоссе сотку, продающуюся за 1,5 миллиона рублей, оценили в 500 тысяч.

"Из кадастровой стоимости, напомню, рассчитывается налог на недвижимость. Таким образом, жители элитных поселков платили налоги, заниженные в три раза. Зато хозяину обычной подольской квартиры пришло налоговое уведомление на 6,5 миллиона рублей, потому что в Росреестре значилось, что площадь этой квартиры совпадает с площадью всего многоквартирного дома. "После того как приходят налоговые квитанции, мы еженедельно получаем примерно по 100 обращений жителей, считающих, что налог им завысили, - рассказывает Аверкиев. - В половине случаев ошибки оценщиков подтверждаются".

Теперь все ошибки должны быть сведены на нет. Во-первых, в области появилось бюджетное учреждение "Центр кадастровой оценки", которое будет заниматься оценкой не только когда нужно провести очередную переоценку, а на постоянной основе. А во-вторых, разработаны и утверждены методические указания кадастровой оценки, следовать которым обязаны все кадастровые учреждения страны. И стоимость земли больше не определяется по принципу "сосед в позапрошлом году продал свой участок за 500 тысяч, значит, и я так продам". А газ к участку подведен? А остановка общественного транспорта близко? А вон там вдалеке что за заводик дымит, отравляя экологию? Теперь кадастровая стоимость растет или падает в зависимости от ответов на эти вопросы.

Также в обязанности "Центра кадастровой оценки" входит отслеживать средние рыночные цены на недвижимость в регионе. И если они падают на 30% и более - проводить внеочередную кадастровую оценку. Переоценивать всю область придется и в случае, если собственники в общей сложности смогут оспорить кадастровую стоимость 30% недвижимости, причем новая оценка не может быть выше предыдущей.