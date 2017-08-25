Малоимущие начинают привыкать к богачам

25 августа. FINMARKET.RU - Несмотря на то чтонаселения по доходам за последние 20 лет увеличилось, в стране парадоксальным образом сократилось число граждан, неприязненно относящихся к богатым, пишет "Независимая газета". По данным опроса Высшей школы экономики (ВШЭ), доля граждан, негативно оценивающих возможность взаимопонимания между бедными и богатыми в России, составляет сейчас примерно 38%. С одной стороны, это вдвое больше, чем доля тех, кто верит, что между богатыми и бедными достижимо взаимопонимание: таких сейчас насчитывается 19,4%. С другой стороны, в 1990-х годах неприязнь к богатым испытывали значительно больше граждан - около 50% жителей страны (разница с текущим уровнем в 1,3 раза), сообщается на специализированном сайте IQ.hse.ru.

По данным Росстата, с 1995 года социальное расслоение в стране сильно увеличилось, об этом свидетельствуют коэффициенты фондов и Джини. Первый указывает на соотношение доходов 10% самых богатых и 10% самых бедных граждан, второй - на концентрацию доходов: если предположить, что у всех граждан доходы одинаковые, тогда он равен нулю, а если весь доход в стране принадлежал бы одному человеку, тогда коэффициент был бы равен единице.

В 1995 году коэффициент фондов составлял 13,5. В 2016-м - уже 15,7. Коэффициент Джини за тот же период вырос с 0,387 до 0,414. Пикового значения коэффициенты достигали в 2007 году: фондовый достиг 16,7, а Джини - 0,422. И хотя с тех пор они несколько снизились, значение их находится на таком уровне, что представляет угрозу экономической безопасности страны: усиление дифференциации населения по уровню доходов является одной из 25 внутренних и внешних угроз и вызовов для экономической безопасности, упомянутой в Стратегии экономической безопасности-2030, которую президент Владимир Путин утвердил в мае.

"Коэффициент Джини в размере 0,414 - это очень высокий неблагоприятный уровень, по которомунаходится лишь в шестом десятке стран мира. По данным Credit Suisse, на долю 1% населения РФ приходится 74,5% богатства страны. Это делает Россию самой неблагополучной по данному показателю страной в мире, - сказал "НГ" ведущий аналитик компании TeleTrade Марк Гойхман. - Неравенство доходов, сложности социальных лифтов вызывают негативное отношение малоимущих граждан к зажиточным. Снижение индекса Джини с 0,422 в предкризисном 2007 году до 0,414 в 2016-м, возможно, одна из причин того, что в последние годы толерантность малоимущих повышается. Кроме того, играет свою роль определенное привыкание к ситуации, также характерное для российского менталитета".

По мнению эксперта, в будущем вряд ли повторятся благодатные времена начала 2000-х, когда на фоне высоких цен на нефть были высоки и возможности быстрого получения больших доходов. "Сейчас уже мало таких "лихих" случаев резкого обогащения, которые и вызывали массовое раздражение. Поэтому, вероятно, нас ждет постепенное уменьшение различий в благосостоянии людей и повышение лояльности малоимущих групп населения к богатым", - считает М.Гойхман.

"Рост уровня толерантности малоимущих к более состоятельным действительно есть, и причина, на мой взгляд, заключается в том, что их миры все дальше и дальше расходятся, они просто реже пересекаются. Богатые люди не ездят в метро, их дети учатся в дорогих частных школах, куда их подвозят на дорогих автомобилях с охраной, - высказала свое мнение "НГ" руководитель центра анализа доходов и уровня жизни ВШЭ Алина Пишняк. - Вместе с тем отношение к сверхбогатым, которых в стране 1-1,5%, не улучшается, и на их фоне люди, относящиеся к уровню выше среднего, не вызывают в сознании людей сильного раздражения".