Минпромторг изменил госпрограмму развития авиапрома

25 августа. FINMARKET.RU - Министерство промышленности и торговли России переводит финансирование авиационной отрасли на проектный подход, что соответствует практике ведущих авиационно-космических стран. В обновленной госпрограмме "Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы" произошло сокращение бюджетного финансирования в части подпрограммы "Авиационная наука и технологии" до 61 млрд рублей на 2018-2025 годы. В предыдущей версии этого документа были предусмотрены 191 млрд рублей на это время. Таким образом, произошло более чем трехкратное уменьшение инвестиций в научно-технический задел, пишут "Известия".

Как рассказали в Минпромторге, цели госпрограммы остались неизменны, а общие объемы финансирования сохранены на прежнем уровне. Госпрограмма направлена на сохранение статуса России как мировой авиационной державы и обеспечение потребностей в гражданских воздушных судах отечественного производства. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 632,5 млрд рублей.

"В связи с тем что финансирование авиационной отрасли переходит на проектный подход и основной задачей Минпромторга России как главного распорядителя средств является повышение эффективности расходов федерального бюджета, объемы средств, ранее предусмотренные на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках подпрограммы "Авиационная наука и технологии", перераспределены на финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках подпрограмм "Самолетостроение", "Вертолетостроение", "Авиационное двигателестроение", конечной целью которых является создание образца авиационной техники", - заявили "Известиям" в Минпромторге.

В госкорпорации "Ростех" заявили, что поддерживают переход на проектное финансирование авиационной отрасли.

Источник, близкий к руководству Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), рассказал "Известиям", что корпорация по-прежнему находится в плотной кооперации с Минпромторгом. При этом в контуре ОАК пока не предусмотрено сокращение финансирования на науку.

Эксперт в сфере авиационного права и экономики Сергей Детенышев считает, что ориентация на конкретный конечный продукт, безусловно, более эффективна, чем абстрактное развитие отрасли.

Как в реальности будет организован проектный способ управления авиапромом, пока неизвестно - Минпромторг не сообщил о конкретной методике.