В 2018 году будет введена обязательная сертификация счетчиков

25 августа. FINMARKET.RU - Минпромторг подготовил проект постановления об обязательной сертификации приборов учета с 1 сентября 2018 года. Сертификаты соответствия должны будут получать газовые, тепловые и электрические пишет "Российская газета". В Минпромторге напомнили, что ввести обязательную сертификацию приборов и средств учета коммунальных ресурсов поручил президент Владимир Путин. На встрече главы государства с представителями деловых организаций Новгородской области, которая проходила весной этого года, гендиректор одной из компаний, занимающейся производством отечественных приборов учета, Дмитрий Колпачков сообщил, что на российском рынке сегодня 80-90% "серой" продукции.

В основном это низкокачественные китайские приборы, которые не могут обеспечить точности показаний. Поэтому самой действенной мерой защиты наших производителей от недобросовестной конкуренции должна статькаждого прибора.

"Это позволит нашим потребителям покупать только качественные счетчики, которые исключат любые неточности в расчетах коммунальных услуг, а также повысит конкурентоспособность отечественных товаров на российском и международном рынках", - считает министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Но не приведет ли это нововведение к удорожанию приборов учета, которые и сейчас стоят в среднем 5 тысяч рублей? Первый заместитель исполнительного директора НП "ЖКХ Контроль" Сергей Сохранов пояснил "РГ", что на рынке производителей приборов учета сейчас довольно серьезная конкуренция, которая и помогает сдерживать цены.