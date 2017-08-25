Мобильная связь дорожает

25 августа. FINMARKET.RU - Средняя стоимость минимального пакетного тарифа российских мобильных операторов в августе составила 268,5 руб., по сравнению с октябрем 2016 г. она выросла на 15%. Об этом говорится в отчете аналитического агентства Content Review, выпущенном при поддержке "Вымпелкома", с которым ознакомились "Ведомости" . По сравнению с показателем апреля 2016 г. (тогда средний тариф составлял 203 руб.) рост составил более 30%, следует из материалов агентства.

Для расчетов Content Review берет стоимость самых дешевых пакетных тарифов по всем регионам России, которые содержат минимальный набор услуг связи - не менее 1 Гб мобильного интернета и голосовые вызовы. На основе этого показателя и данных о средней зарплате в регионе Content Review высчитывает индекс доступности сотовой связи для каждого региона России.

Среди предпосылок к такому удорожанию тарифов аналитик Content Review Сергей Половников называет значительные затраты операторов на строительство сетей. Сказалось и противостояние с Федеральной антимонопольной службой по вопросу отмены внутрироссийского роуминга. Ряд операторов начали подготовку к возможной отмене услуги заранее, компенсируя это ростом стоимости пакетов в целом, считает Половников.

В предыдущие годы рост стоимости тарифов был существенно меньше: например, в 2015 г. он составлял до 5%, отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Конкурентная ситуация вынуждает операторов менять условия тарифных планов гораздо чаще, чем это было раньше. Однако показатель средней стоимости самого дешевого тарифного плана не дает полной картины, поскольку отражает стоимость услуг связи лишь для низкобюджетного сегмента мобильной связи, считает Д.Кусков. В целом же за первое полугодие 2017 г.действительно подорожала - примерно на 10%, оценивает Д.Кусков.

Рост потребления интернет-трафика абонентами требует инвестиций в развитие сети, поэтому оператор вынужден корректировать параметры некоторых тарифов, говорит представитель "Вымпелкома" Анна Айбашева. При этом новые тарифные планы содержат в себе большее количество услуг, отмечает она.