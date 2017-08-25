Выслугу лет для получения военной пенсии увеличат

25 августа. FINMARKET.RU - Ведомства, в которых предусмотрено несение военной службы, согласовали законопроект об увеличении нижнего предела выслуги лет, дающего право на получение военной, с 20 до 25 лет. Предлагаемые изменения в закон "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу… и их семей" описывают размеры пенсий, на которыесмогут рассчитывать в зависимости от выслуги лет, пишет "Коммерсант". Так, сейчас за выслугу 20 лет военнослужащий получает 50% денежного довольствия, предусмотренного ст. 43 закона (сумма формируется исходя из оклада по званию офицера, оклада по его воинской должности, процентной надбавки за стаж службы и индексации его жалованья). А за каждый год выслуги сверх 20 лет полагается 3% от суммы предусмотренного довольствия, но не более 85%.

В новом законопроекте цифры меняются: за выслугу 25 лет военные смогут рассчитывать на 65% суммы, предусмотренной все той же ст. 43, а за каждый год сверх этого срока — 3%, но не более 95% довольствия. Для военнослужащих, уволенных по достижении предельного возраста пребывания на службе, по состоянию здоровья, в связи с болезнью (согласно заключению военно-врачебной комиссии) или в связи с организационно-штатными мероприятиями, но имеющих на день увольнения выслугу 20 лет, выплаты также предусмотрены. В документе говорится, что за выслугу 20 лет они получат 50% «соответствующих сумм денежного довольствия», а за каждый год выслуги — 3%, но всего не более 95% от указанного довольствия.

Идея повышения нижнего предела выслуги лет с различной степенью интенсивности обсуждается в правительстве на протяжении последних пяти лет, но до принятия окончательного решения дело ни разу не доходило. По словам источника газеты в финансово-экономическом блоке правительства, принятие этого закона позволит сэкономить сотни миллиардов рублей для бюджета, что в непростых условиях станет «настоящим глотком воздуха».

Сам закон, как предлагают в ведомствах, должен будет вступить в силу 1 января 2018 года. Правда, в последней версии законопроекта переходный период — пять лет — для военнослужащих также предусмотрен. За лицами, на которых распространяется закон от 12 февраля 1993 года, сохраняется право выхода на пенсию за выслугу лет и на получение соответствующей пенсии на условиях, «действовавших до вступления настоящего закона в силу до 1 января 2023 года». Госдума может рассмотреть законопроект уже в сентябре (начинает работу 11 сентября).