Плата за роуминг несправедлива - опрос

24 августа. FINMARKET.RU - Почти 80% россиян, имеющих мобильные телефоны, считают несправедливой повышенную плату за внутрироссийскийв сотовых сетях, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сегодня владельцем хотя бы одного сотового является почти каждый совершеннолетний россиянин (97% по выборке в целом, свыше 90% во всех социально-демографических группах) - 15 лет назад таковых было лишь 5%.

Звонки в другие регионы страны с той или иной периодичностью совершает подавляющее большинство владельцев сотовых, в т.ч. не реже раза в месяц - 48% (чаще звонят мужчины, молодежь, жители крупных мегаполисов).

Не менее актуальна и связь с домашним регионом во время поездки: среди респондентов, путешествовавших по России в последние несколько лет, такого рода звонки совершали 92%, в т.ч. 25% - более двадцати звонков за поездку. При этом одни (47% среди владельцев телефонов, путешествовавших по стране) звонят, не обращая внимания на стоимость роуминга, другие - предпринимают те или иные действия: заблаговременно меняют тариф или подключают допуслуги (27%), используют интернет-телефонию (18% по выборке, 34% среди 18-24-летних) или стараются обходиться текстовыми сообщениями (17%).

Плата за роуминг несправедлива - считают 79% граждан, владеющих сотовыми (84% тех, кто негативно оценивает свое материальное положение, против 67% тех, кто доволен своим достатком), обратного мнения придерживаются 16%.

Как сообщалось, Федеральная антимонопольная службапродлила срок исполнения операторами связи предупреждения об отмене внутрисетевого роуминга до 15 декабря 2017 года.

ФАС 14 июля предписала операторам "большой четверки" изменить тарифы на услуги связи в поездках по стране, исключив необоснованную разницу цен, в течение 14 дней с момента получения предупреждения. С учетом даты получения предупреждений, это 7 и 10 августа.

В конце сентября ФАС планирует рассмотреть дела в отношении операторов "большой четверки" за установление и поддержание монопольно высоких цен на услуги связи в национальном роуминге.