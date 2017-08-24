За незаконную постройку налог на землю - в двойном размере

24 августа. FINMARKET.RU - Более 580 тысяч незарегистрированных объектов капитального строительства обнаружено в Подмосковье. Это индивидуальные дома, дачи, гаражи и прочая недвижимость. По подсчетам областного министерства имущественных отношений, с этих строений ежегодно не выплачивается 680 миллионов рублей налогов, пишет "Российская газета".

Работа по выявлению незарегистрированных построек началась в регионе в октябре прошлого года. Власти провели детальную аэрофотосъемку территории области, наложили на нее данные Росреестра и БТИ и обнаружили, что значительная часть объектов на снимках есть, а по документам их нет. Выяснилось, что до 40% индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек не вовлечены в налоговый оборот. "Земельные участки при этом поставлены на учет у всех собственников, граждане понимают, что свидетельство о регистрации земли - гарантия ее сохранности. А вот к тому, что стоит на этой земле, такого внимания нет. Кто-то не регистрирует постройки умышленно, чтобы не платить налогов, но у большинства собственников злого умысла нет - многие просто не знают, с чего начинать", - уверен министр имущественных отношений Подмосковья Андрей Аверкиев.

Часто бывает и так: начинал человек обустраиваться на участке с вагончика, который считается хозпостройкой и не нуждается в регистрации. С годами вагончик разросся до полноценного дома, а собственник не торопится в БТИ уже по привычке - никто же раньше с него этого не требовал...

Тем не менее с прошлой осени в области уже зарегистрировали 170 тысяч ранее неучтенных строений и уверены, что и остальную неучтенку тоже удастся поставить на налоговый учет в этом году. "С 2018 года в стране начинает действовать новое правило расчета земельного налога. Если мы видим, что дом не учтен, налог на землю, где стоит этот дом, начисляется в двойном размере", - утверждает Аверкиев. И все нерасторопные граждане сами побегут ставить свои дома на учет. Это чистая экономика: налог на дом, как правило, меньше налога на землю. К тому же земельный налог платят все категории граждан, даже льготники, пусть и по пониженной ставке. А от уплаты имущественного налога многие освобождены - пенсионеры, инвалиды, военнослужащие, собственники домов площадью менее 50 квадратных метров. Все они прямо заинтересованы в том, чтобы к началу будущего года легализовать все свои неучтенки, пишет "РГ".