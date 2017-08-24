Летом стало меньше тех, кто считает себя бедным - опрос

24 августа. FINMARKET.RU - В России стало меньше регионов, в которых уровень субъективной бедности составляет 30 и более процентов. Если в первой половине прошлого года их доля составляла 34 процента, то в первой половине этого года - 27, пишет "Российская газета", ссылаясь на данные исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте

Субъективная- "это показатель, основанный на самооценках, - поясняет "Российской газете" один из авторов исследования, директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. - Людям задают вопрос, к какому классу они себя относят: к богачам, среднему классу или бедным. Есть еще масса подклассов: от высшего среднего до социального дна. И по определенной методике выводится индекс субъективной бедности. Только не надо его путать с абсолютной бедностью, которая определяется по прожиточному минимуму". Как подчеркивает Малева, показатель субъективной бедности - понятие международное, хотя и часто критикуемое. Мол, как можно верить людям на слово? "Конечно, бывает, что люди не хотят показывать, насколько они плохо живут, - уточняет Татьяна Малева. - Но, в общем, население оценивает свои доходы адекватно".

В этом году доля домохозяйств, отметивших, что денег им хватает только на еду или не хватает и на нее, составила в первой половине этого года 21,3 процента против 24,3 процента в аналогичный период прошлого года. Меньше бедных стало в различных типах домохозяйств: в сельских, городских, в семьях с детьми, неработающими пенсионерами и инвалидами. Исключение составили только молодые семьи, уровень субъективной бедности которых увеличился на 4 процента.

Наиболее распространенной стратегией улучшения своего материального положения для населения стало производство продукции в личном подсобном хозяйстве: весной 2017 года этим занимались почти треть населения - 32 процента, тогда как весной 2014 года - лишь 20 процентов.

"Таким образом, у населения преобладают в основном архаичные формы улучшения своего материального положения, распространенные еще в ходе кризиса "выживания" в 1990-х годах, а не активные инновационные практики", - подчеркивают авторы исследования.