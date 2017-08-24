Свадебный бум поднял производство золотых украшений

24 августа. FINMARKET.RU - В России выросло производство ювелирных украшений. По различным данным, увеличение составило от 12% до 15%. Среди причин специалисты назвали укрепление рубля в начале года, сокращение экспорта, подорожание изделий из золота за рубежом, а также рост числа свадеб в нашей стране, пишут "Известия".

Производство золотых украшений в России увеличилось на 12%. Об этом говорят данные за первые шесть месяцев 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016-го. Их предоставил "Известиям" генеральный директор Гильдии ювелиров России Эдуард Уткин. По его словам, за первое полугодие также было изготовлено на 8% больше украшений из серебра.

По информации Росстата, к июню с начала 2017 года в России было изготовлено товаров из серебра и золота на сумму 7,1 млрд рублей, что на 15,3% больше, чем за первые шесть месяцев прошлого года.

По словам руководителя Гильдии ювелиров, основная причина увеличения производства — снижение цен на драгоценные металлы.

"Курс рубля к доллару вырос в I квартале 2017 года на 26%: этот факт сделал более выгодными импортные операции и менее — экспортные, — сказал Эдуард Уткин. — Мы смогли закупать больше сырья и производить. Например, в I квартале этого года золото стоило на 17,5% дешевле (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), а серебро стало дешевле на 7,5%. В свою очередь, и розничная цена на украшения упала, а за ней вырос и спрос".

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), которые привел Уткин, в I квартале 2017-го импорт ювелирных изделий увеличился на 28%, а экспорт из России сократился на 65%.

Заведующий кафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов отметил, что рост ювелирного производства связан также с выходом из тени многих производителей.